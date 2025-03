Meteo Marche, è tornato il sole: fino a quando durerà

Ancona, 3 marzo 2025 — “Dopo la pioggia arriva sempre il sole”, dice il detto. E così è, in effetti. Dopo le nuvole c’è sempre il sereno. Per questo dopo una settimana di piogge, che hanno condizionato anche le feste di Carnevale dello scorso weekend, è arrivato il sereno sulle Marche, che sta coinvolgendo tutto il territorio di regione. Già dalla giornata di oggi i cittadini si sono svegliati con un bellissimo cielo blu accesso e la buona notizia, per gli amanti del beltempo, è che questa situazione permarrà anche in vista dei prossimi giorni. Così hanno infatti confermato nei loro bollettini sia la Regione Marche sia l’Amap, il Servizio agrometeo regionale. Nel weekend, invece, la situazione potrebbe cambiare, dato che è previsto l’arrivo di nuvole e di qualche rovescio sparso sul territorio.

Le previsioni per martedì 4 marzo

Nella giornata di domani, il cielo sarà infatti sereno o poco nuvoloso, con giusto qualche leggera copertura nell’Ascolano che non porterà comunque rovesci. Le precipitazioni saranno assenti, mentre le temperature in diminuzione nelle minime e in lieve aumento nelle massime, comprese tra 6 e 12 gradi ad Ancona, 3 e 14 ad Ascoli, 6 e 13 a Fermo, 3 e 12 a Macerata, 3 e 11 a Pesaro e 3 e 10 a Urbino. I venti invece soffieranno deboli da nord-ovest, a tratti moderati lungo la fascia costiera. Il mare poco mosso mentre, tra i fenomeni, si avranno possibilità di locali gelate mattutine nei fondovalle interni.

Tutto il territorio di regione si è risvegliato oggi sotto un bel sole

Che tempo farà mercoledì 5 marzo?

Nella giornata di mercoledì, 5 marzo, la situazione sarà quasi identica a quella di martedì. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con coperture sopra Ascoli che, anche in questo caso, non porteranno rovesci. Le temperature saranno in lieve aumento, per toccare minime e massime di 5 e 13 gradi ad Ancona, di 2 e 15 ad Ascoli, di 5 e 13 a Fermo, di 4 e 13 a Macerata, di 1 e 12 a Pesaro e di 4 e 11 a Urbino. I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali, il mare poco mosso. Ci sarà però la possibilità di locali gelate mattutine nei fondovalle interni alla regione.

Il meteo per giovedì 6 marzo

Nella giornata di giovedì il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, con lievi velature. Le precipitazioni saranno anche in questo caso assenti, le temperature in lieve aumento. I venti soffieranno deboli da varie direzioni, mentre il mare sarà poco mosso. Come fenomeni particolari si segnala la possibilità di foschie o di locali banchi di nebbia sia di notte sia alle prime ore della mattina di venerdì, nel settore costiero centro-settentrionale.

Le previsioni meteo