Meteo Pasqua e Pasquetta: previsioni aggiornate per l’Emilia Romagna

Bologna, 8 aprile 2023 – Tempo capriccioso anche in Emilia Romagna per i giorni di Pasqua e Pasquetta, 9 e 10 aprile: instabile domani, con piogge sparse ma non in tutta la regione, più soleggiato dopodomani; spazio dunque a escursioni, gite e in spiaggia e picnic all'aria aperta.

Dopo le gelate notturne dei giorni scorsi, legate all'arrivo dei freddi venti dal Nord, le temperature sono in rialzo, comprese quelle dei valori minimi. La parentesi d’inverno di fatto lascerà spazio al ritorno della primavera.

Il gelo ha provocato gravi danni in agricoltura, con i fragili germogli e i fiori degli alberi da frutto sostanzialmente bruciati. Il caldo anomalo dei mesi precedenti aveva fatto risvegliare in grande anticipo molte varietà di piante.

Ecco dunque il dettaglio delle previsioni meteo dei prossimi giorni secondo i modelli di Arpae.

Previsioni meteo Pasqua

In Emilia Romagna è prevista nuvolosità variabile al mattino, associata a possibili piogge deboli e irregolari sul settore centro-orientale, nelle province di Modena, Bologna e parte della Romagna; dal pomeriggio ampi e graduali rasserenamenti su tutto il territorio della regione. Temperature minime in aumento tra 8 e 9 gradi in città e di qualche grado più basse sulle aree aperte extraurbane; massime comprese tra 13 e 17 gradi.

Mare mosso al mattino ma con moto ondoso in diminuzione.

Previsioni meteo Pasquetta

Cielo sereno o poco nuvoloso con velature in transito dalle ore serali in tutte le province emiliano romagnole. Temperature minime comprese tra 6 e 8 gradi e massime tra 14 e 19 gradi. Mare localmente mosso al mattino con moto ondoso in attenuazione.

Previsioni dei prossimi giorni

Tempo stabile e temperature in aumento grazie al consolidamento di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo Occidentale. Il maltempo in Emilia Romagna torna giovedì e venerdì , a causa di "una nuova depressione determinerà un peggioramento con precipitazioni in passaggio sulla regione accompagnate da un temporaneo calo termico", scrive Arpae.

