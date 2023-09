Meteo, nel weekend un primo assaggio d’autunno: le previsioni

Bologna, 21 settembre 2023 - Arrivederci estate: dopo l'anomalo caldo delle ultime settimane, è in arrivo un assaggio di autunno. Lo dice il metereologo Roberto Nanni, secondo cui sono in arrivo due perturbazioni: la prima in transito in queste ore, la seconda prevista per venerdì 22. Proprio quest'ultimo fronte atlantico, detterà legge sul caldo degli ultimi tempi: la perturbazione si sposterà lentamente da Nord a Sud, coinvolgendo nel weekend in forti condizioni di maltempo buona parte della Penisola.

Il weekend

Secondo il metereologo, l'evoluzione di questa depressione riguarderà nella giornata di sabato anche le regioni centromeridionali, mentre nella giornata di domenica saranno più a rischio il medio alto Adriatico, l'Emilia Romagna e parte del Centro Sud. Secondo alcuni modelli di simulazione atmosferica, il maltempo dovrebbe raggiungere l'Emilia Romagna già nella giornata di venerdì 22, con piogge e temporale che bagneranno entro sera l'intero territorio regionale.

L’allerta

Allerta arancione per vento forte sulla montagna emiliana e, in particolare, su quella Parmigiana, Reggiana e Modenese. È quanto disposto, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani dall'Arpae e dalla Protezione Civile che hanno emesso anche una allerta gialla per vento forte sull'interro arco montano e collinare emiliano-romagnolo e per temporali sui crinali emiliani.

Per domani «è previsto un generale rinforzo della ventilazione già dalla notte e primo mattino con venti di burrasca moderata (62-74 Km/h), da sud-ovest, sul crinale appenninico con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. In particolare sul settore centro-occidentale potrebbero raggiungersi valori di burrasca forte (75-88 Km/h). Sono inoltre previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, sulla fascia appenninica centro-occidentale nella prima parte della giornata»

Parentesi

Sotto scacco vi sarà poi tutto il lato orientale, con pericolo di nubifragi nelle Marche e nelle regioni centromeridionali; la morale della favola è dunque chiara: l'intero weekend sarà caratterizzato da condizioni di maltempo un po’ ovunque, con una discreta dose di piogge. Da sottolineare comunque, come già dalla serata di domenica vi saranno notevoli miglioramenti: un trend che continuerà lunedì sulle regioni settentrionali e in Emilia Romagna, per poi estendersi al resto della Penisola. Non tornerà l'estate, ma vi saranno comunque valori termici nuovamente al di sopra delle medie: quella di pioggia e maltempo sarà dunque solo una parentesi.