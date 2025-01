Neve e allerta gialla in Emilia Romagna: le previsioni meteo di inizio settimana

Bologna, 26 gennaio 2025 – Mentre il nord Europa (il particolare Irlanda e Inghilterra) è colpito dalla tempesta Eowyn, in Italia già oggi sono iniziate le prime instabilità. Poi da domani il fronte maltempo si allarga. Anche in Emilia-Romagna sono previste forti piogge e qualche fiocco di neve. Dalla mezzanotte di lunedì 27 gennaio e per 24 ore è, inoltre, in vigore una nuova allerta meteo gialla per vento e criticità idraulica e idrogeologica. Vediamo nel dettaglio.

Allerta gialla per vento e criticità idraulica-idrogeologica in Emilia-Romagna

Allerta gialla: dove

“Per la giornata di lunedì 27 gennaio si prevedono precipitazioni forti e persistenti, anche a carattere di rovescio, sull’Appennino centro-occidentale, che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 1 e probabili ulteriori incrementi localizzati nelle prime ore della notte seguente”, si legge nel bollettino di Arpae Emilia-Romagna.

Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da sud-ovest con rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia appenninica e zona collinare centro-orientale.

Pioggia e neve

Lunedì 27 e martedì 28 saranno “due giornate con precipitazioni da moderate a forti soprattutto lungo i rilievi centro-occidentali, anche a carattere di rovescio o temporale”, conferma Roberto Nanni, tecnico meteorologo certificato Ampro. “Le temperature cominceranno a calare solo da martedì e di conseguenza la quota neve, sebbene in calo, rimarrà piuttosto alta”, quindi precipitazioni “​​​​​​nevose perlopiù al di sopra dei 1400-1500 metri. Miglioramento atteso nel pomeriggio di martedì”.

Il calo termico e i giorni della Merla

Il 29, il 30 e il 31 gennaio sono i Giorni della Merla: farà freddo? Il proverbio dice che in caso di temperature basse la primavera sarà mite. Anche se non ci sono riscontri scientifici in climatologia, a partire da martedì 28 nel pomeriggio le “temperature saranno stazionarie in pianura e in lieve diminuzione in montagna”, fa sapere Nanni.

"Minime comprese tra 6 gradi del settore occidentale e 14 gradi della Romagna. Massime comprese tra 13 e 16 gradi”. Temperature confermate anche da Arpae. Non freddissimo, quindi, a quanto sembra per ora.

Le previsioni di mercoledì 29 e giovedì 30

“Nella parte centrale della prossima settimana è atteso un ulteriore calo termico che riporterà quasi dappertutto le temperature nella norma”, conclude Nanni. “Mercoledì 29 sarà possibile un netto miglioramento del tempo determinato da un probabile cambio di circolazione a favore di correnti più fredde continentali. Mentre da giovedì 30 l'unica cosa che tornerà ad aumentare potrebbe essere la variabilità”.

La mappa giorno per giorno