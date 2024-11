Neve a bassa quota in Emilia Romagna: c’è la data

Bologna, 17 novembre 2024 – Il ritorno della neve in Emilia-Romagna: stavolta potrebbe imbiancare anche la pianura. Dopo la magia dei fiocchi caduti in Appennino nei giorni scorsi, la prossima settimana la neve potrebbe cadere a quote più basse, solo nel settore emiliano.

Mentre già nelle città si respira aria di festa con l’allestimento dei primi mercatini di Natale, l’arrivo dei fiocchi contribuirà alla magia dell’attesa dell’Avvento.

Secondo le previsioni meteo di Arpae, infatti, da mercoledì 20 novembre “una profonda saccatura proveniente dal Nord Europa convoglierà correnti fredde verso l'area mediterranea, determinando condizioni di tempo perturbato" anche in Emilia-Romagna.

Neve in arrivo: due perturbazioni in Emilia Romagna

Precipitazioni deboli arriveranno nella giornata di mercoledì, mentre una perturbazione più intensa, associata a un marcato calo delle temperature, interesserà il territorio emiliano-romagnolo tra giovedì 21 novembre e venerdì 22 novembre.

Neve a bassa quota dove e quando

Secondo i modelli di previsione a disposizione oggi, questo secondo impulso potrebbe portare neve anche a bassa quota.

Non ovunque, però, solo sul settore emiliano: la costa sarebbe esclusa. Occorre aspettare i prossimi giorni per la conferma di questa previsione e stabilire se la neve imbiancherà anche la pianura, quali province e gli accumuli.

Le temperature dei prossimi giorni

Quanto al freddo, secondo Arpae le temperature caleranno significativamente da giovedì 21, con minime diffusamente prossime o localmente inferiori allo zero.