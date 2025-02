Neve a bassa quota e freddo in Emilia Romagna: le previsioni meteo del weekend

Bologna, 5 febbrai 2025 – Un weekend di neve, pioggia e freddo in Emilia Romagna. Dal 7 febbraio si interromperanno gli effetti di stabilità e alta pressione portati in questa prima parte di settimana dall'espansione dell’anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo che ha anche provocato un innalzamento delle temperature.

Previsioni meteo in Emilia Romagna: neve, pioggia e abbassamento delle temperature nel weekend

Il break del meteo sulla nostra regione dovrebbe appunto avvenire nella giornata di venerdì con l’arrivo di correnti artiche, precipitazioni e neve a bassa quota, in collina, intorno ai 500 metri, dopo quella già caduta in Appennino.

6 foto Bologna, 4 febbraio 2025 - Mancano cinque anni per l'entrata in vigore dei nuovi limiti europei sulla qualità dell'aria ma in Emilia-Romagna ben 5 città su 9 hanno superato i giorni di sforamento di Pm10. È questo quello che emerge dal rapporto di Legambiente "Mal'aria di città 2025" sull'inquinamento atmosferico nelle città della nostra regione e dell'intera Italia.

I dati si basano sulla quantità di polveri sottili (Pm10) nell'aria, ovvero particelle inquinanti che respiriamo, e sul biossido di azoto (No2). Ecco tutti i dettagli.

Neve a bassa quota e correnti artiche

“Dal 7 febbraio, il freddo potrebbe tornare a farsi sentire. La formazione di un ponte anticiclonico tra l'Atlantico e la Russia permetterà l'ingresso di correnti artiche sull'Europa centrale, con un impatto diretto sull'Italia settentrionale. Se questo scenario si concretizzerà, assisteremo a un abbassamento delle temperature e al ritorno della neve a quote collinari nelle Alpi occidentali e, localmente, anche sugli Appennini”, ci avverte l’esperto meteorologo Ampro Roberto Nanni.

In sintesi,nel fine settimana, "l'arrivo di aria fredda potrebbe portare condizioni più invernali”.

Previsioni meteo giovedì 6 febbraio

Quella di domani giovedì 6 febbraio dovrebbe essere l’ultimo giorno con tempo sereno anche se con la presenza di “foschie dense e banchi di nebbia al mattino in pianura nelle zone a ridosso del Po. Tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso della serata”, spiegano gli esperti Arpae. Le temperature minime sono “in lieve flessione” e “comprese tra -2 gradi del piacentino-parmense e 4 gradi del riminese con gelate notturne e mattutine. Massime comprese tra 7 e 11 gradi”.

Previsioni meteo venerdì 7 febbraio

Secondo Arpae il tempo cambierà venerdì 7 febbraio con “precipitazioni deboli e sporadiche che dal pomeriggio potranno interessare il settore più occidentale della regione e potranno essere nevose in appennino da quote attorno i 500 metri. Temperature minime in lieve aumento comprese tra 1 e 6 gradi. Massime comprese tra 7 e 10 gradi”.

Tendenza meteo da sabato 8 a martedì 11 febbraio

"Lo spostamento di un nucleo di aria fredda in moto retrogrado da est nel bacino del Mediterraneo determinerà un aumento della nuvolosità, con piogge sparse sulle pianure e nevicate sui rilievi. Temperature in flessione nei valori massimi, in aumento nei valori minimi”, conclude Arpae.

Che tempo farà in Emilia Romagna