Neve a bassa quota in arrivo in Emilia Romagna: quando e dove

Bologna, 18 dicembre 2024 – Neve anche a bassa quota in arrivo in Emilia Romagna. Dopo le nevicate dei giorni scorsi, le previsioni meteo annunciano un nuovo ritorno di perturbazioni anche nevose, stavolta pero non solo in Appennino, ma anche a bassa quota, intorno ai 500 metri. Se il giorno di Vigilia e il giorno di Natale si preannunciano belle giornate, queste saranno anticipate da un weekend e un inizio di settimana prossima turbolenti e ‘imbiancati’.

Allerta meteo gialla: ecco dove

Peraltro già per la giornata di domani è prevista un’allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini; per temporali nelle province Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini; per vento nelle province Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

"Per la giornata di giovedì 19 dicembre sono previsti temporali e rovesci localmente anche di forte intensità sul crinale appenninico”, dice il bollettino di Arpae. Sono in arrivo però anche “venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, sull’intera fascia appenninica”. C’è il rischio, poi, nelle “zone montane centro-occidentali” di “innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua con possibili superamenti della soglia 1 e localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, interessati da fusione del manto nevoso”.

Temporali, neve e vento di burrasca

"Se nei giorni di questa settimana appena iniziata la situazione meteo rimarrà nel complesso tranquilla – spiega il meteorologo Ampro Roberto Nanni -, altrettanto non si potrà dire della sua seconda parte, poiché, da giovedì 19, una nuova perturbazione si farà strada portando un marcato peggioramento del tempo e un ritorno a condizioni decisamente più invernali”.

Si verificherà dunque un indebolimento dell’anticiclone che porterà pioggia "non prima di giovedì pomeriggio sulla nostra regione”. E così “la nuova perturbazione darà luogo ad una profonda area di bassa pressione che si svilupperà sul Tirreno coinvolgendo, attraverso una acuta fase di maltempo, dapprima l’Emilia-Romagna e le regioni di Nord-Est. Così, tra giovedì notte e venerdì 20 dicembre, le precipitazioni a tratti potranno assumere intensità forte risultando localmente temporalesche. Tornerà la neve in Appennino indicativamente a quote di 500-800 metri, ma probabilmente anche molto più in basso, con accumuli attesi lungo i crinali oltre 20 cm".

Temporali e neve. Ma non solo, dunque. Perché sono previsti anche “forti venti di burrasca: inizialmente meridionali ma poi in rapida rotazione a quelli settentrionali. Passeremo in meno di 48 ore da una situazione di calma totale ad una decisamente più tempestosa: raffiche particolarmente forti intorno a 100km/h saranno possibili per venti di maestrale lungo le aree centro-occidentali appenniniche, di bora tra mare e coste del versante Adriatico settentrionale, di Fohn sulle pianure di Nord-Ovest. Questa marcata ventilazione farà affluire aria decisamente più fredda determinando un brusco calo termico verso valori anche sotto le medie stagionali", conclude Nanni.

Previsioni meteo giovedì 19 dicembre

Nella giornata di giovedì 19 dicembre gli esperti dell’agenzia Arpae prevedono “deboli precipitazioni che in mattinata interesseranno le aree appenniniche occidentali, per poi estendersi al resto dei rilievi dalle ore pomeridiane, e passare ad interessare il resto del territorio intensificandosi dalle ore serali”.

Previsioni meteo giovedì 20 dicembre

Venerdì 20 dicembre, invece arriva la neve “fino a 700-800 metri in ulteriore abbassamento fino a 500 metri tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio nell'Appennino centrale. Temperature minime in pianura comprese fra i 5 gradi della pianura occidentale e gli 8 gradi della costa riminese. Massime fra 8 e 14 gradi”.

Tendenza meteo da sabato 21 a lunedì 23 dicembre

Sabato ci sarà un "miglioramento del tempo con cielo poco nuvoloso”; ma già da domenica potrebbe avvenire un “nuovo peggioramento” e lunedì, invece, “potremmo avere anche deboli nevicate a quote basse. Temperature in generale diminuzione dalla giornata di sabato poi in lieve aumento a termine periodo”.

Che tempo farà in Emilia Romagna