Neve a fine dicembre in Emilia Romagna: dove e quanta ne cadrà

Bologna, 17 dicembre 2024 – Natale col sole e poca neve. Anche quest’anno la maggior parte degli emiliano romagnoli il soffice manto bianco che fa tanto clima di festa dovranno accontentarsi di vederlo in tv negli immancabili film che raccontano o del romantico arrivo di Santa Claus.

“In effetti – commenta il tecnico meteorologo Ampro Pierluigi Randi – il mese di dicembre in regione solitamente non è molto nevoso e quest’anno non farà eccezione. Il caso più eclatante in controtendenza rispetto alle statistiche è da ricercare tra il 2019 e 2010, dunque ormai una quindicina di anni fa”.

A chi più che ai disagi causati dalle nevicate piace pensare al fascino del panorama, servirà dunque armarsi di pazienza, oppure dirigersi verso le alte quote.

Le previsioni meteo nelle Marche

Breve perturbazione con neve: ecco dove

“In questi giorni – prosegue Randi – stiamo convivendo con una fase di alta pressione caratterizzata da cielo sereno e nebbia in pianura e in riviera. Le condizioni si manterranno stabili fino a giovedì o venerdì, quando il territorio sarà attraversato da una breve perturbazione atlantica (dunque decisamente più mite rispetto a quelle che arrivano invece dalla Russia o dalla Scandinavia) che porterà piogge passeggere e di breve entità, che non rappresenteranno un rischio in termini idrogeologici. La neve potrebbe cadere sulle alte quote appenniniche, ma anche in questo caso si tratterà di fenomeni poco significativi, perché già da sabato tonerà la stabilità”.

La neve al Corno alle Scale

Che tempo farà a Natale

Un nuovo passaggio perturbato è atteso per lunedì e martedì, antivigilia e vigilia di Natale: “L’aria in quel caso sarà più fredda, ma arriverà comunque dall’Atlantico. Le temperature si abbasseranno con le minime che toccheranno anche i due, tre o localmente anche i quattro gradi sotto zero, perfettamente in media col periodo. Le massime invece garantiranno un clima piacevole, soprattutto sui rilievi, visto che la pianura affronta la fase dell’inversione termica. Le precipitazioni saranno un po’ più abbandonanti in Romagna e nell’area orientale dell’Emilia, ma in ogni caso il Natale pare destinato a trascorrere all’insegna del sole. Una tendenza che potrebbe allungarsi fino al 31 dicembre, anche se al momento è presto per fare previsioni accurate”.

Neve: ecco quanta ne cadrà

Le nevicate che avevano riguardato il territorio nei giorni scorsi hanno in ogni caso attecchito oltre gli 800 e 1.000 metri, promettendo di restare anche nei prossimi giorni, magari rimpinguate da qualche nuova ‘pennellata’ bianca.

“Nelle zone di Piacenza, Parma, Reggio e Modena - chiude Randi - la quantità potrebbe essere più abbondante, ma per sperare in una diffusione più ampia del manto bianco servirà attendere ancora un po’. In Emilia Romagna il periodo più nevoso dell’anno è infatti generalmente collocato nella seconda decade di gennaio”.

Previsioni meteo in Emilia Romagna