Torna la neve in Emilia Romagna: ecco dove

Bologna, 26 novembre 2024 – Saranno le cime delle montagne romagnole ad essere imbiancate dai prossimi fiocchi di neve. Potrebbero arrivare già dopodomani, tra giovedì 28 e venerdì 29 novembre, quando la nuvolosità, soprattutto in serata, aumenterà e inizieranno le prime precipitazioni. A spiegarlo è Luca Lombroso, meteorologo Ampro e tecnico dell’Osservatorio geofisico Unimore. "L’inverno non è ancora arrivato – avverte – la situazione meteo è stazionaria e le precipitazioni limitate alla montagna, assistiamo a un rialzo delle temperature prima dell’arrivo del freddo vero e proprio”.

Stando alle previsioni Arpae, infatti, la media delle temperature minime in regione nei prossimi due giorni sarà compresa tra i 4 e i 6 gradi, mentre le massime potrebbero raggiungere i 14.

In pianura e in campagna, invece, sempre dopodomani, giovedì 28 novembre, si attende qualche gelata, spiega Lombroso, “non causeranno problemi”, sarà la brina che siamo abituati a vedere in questo periodo a cristallizzare i paesaggi durante la notte.

"Per i meteorologi l’inverno arriva formalmente il primo dicembre – aggiunge Lombroso –, per gli astrologici il 21. Al momento possiamo prevedere solo si abbasseranno le temperature il 28 novembre”.

Neve sulle cime dell'Appennino romagnolo prevista per giovedì 28 e venerdì 29 novembre

Previsioni meteo per domani, mercoledì 27 novembre

Il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso durante il giorno con piogge deboli e intermittenti, che si esauriranno nel pomeriggio o in serata. In pianura la visibilità sarà ridotta a causa di nebbia e foschia, sia di mattina sia di sera. Le temperature minime si aggirano attorno ai 7 gradi in città, di qualche grado inferiori nelle aree aperte; le massime, invece, si attestano tra 10 e 12 gradi.

Previsioni meteo per dopodomani, giovedì 28 novembre

Cielo poco nuvoloso durante il giorno; in serata aumento della nuvolosità, che potrà essere associata a deboli precipitazioni sulla costa. In pianura e nelle valli visibilità ridotta per la formazione di foschie dense o nebbie mattutine e serali. Le temperature minime sono in locale diminuzione, comprese tra 4 e 6 gradi nelle città, di qualche grado più basse nelle aree di pianura e fino a 9 gradi sulla costa; le massime in diminuzione sul settore occidentale con valori attorno a 9 gradi, in lieve aumento sul resto del territorio comprese tra 11 e 14 gradi.

Tendenza meteo da venerdì 29 novembre a lunedì 2 dicembre

Previste condizioni meteo instabili sul territorio regionale, cui potranno essere associate deboli e irregolari precipitazioni più probabili settore centro-orientale; in seguito, correnti che arrivano dal Nord, più fredde, favoriranno il ripristino di condizioni di tempo stabile ma associate anche a una progressiva diminuzione delle temperature; in pianura e nelle valli visibilità ridotta per la formazione di foschie dense o nebbie.

