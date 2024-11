Neve in Emilia Romagna: c’è la data, quanta ne cadrà

Bologna, 9 novembre 2024 – Molte previsioni meteo indicano alte probabilità che da martedì 12 novembre vi sia una forte irruzione di aria fredda sull’Italia, che martedì potrebbe portare neve sull’alto Appennino sulla nostra regione.

La neve è in arrivo anche in Emilia Romagna

Previsioni meteo neve: quando e in che quantità

Si resta comunque in attesa di conferme dettagliate, ma la tendenza pare delineata da Arpae Emilia Romagna: ‘Una circolazione depressionaria si sposterà dal nord Europa verso la penisola iberica, portando inizialmente flussi settentrionali relativamente freddi verso la nostra regione, con possibili deboli precipitazioni nella giornata di martedì, nevose sulle cime più alte dell'Appennino”.

Ecco quanta ne era caduta a novembre in passato

In attesa di queste conferme, nel Comprensorio del Cimone si è comunque già pronti per un eventuale anticipo della stagione sciistica: “La neve a novembre è sempre caduta in Appennino - dice Luciano Magnani, presidente del Comprensorio del Cimone e presidente onorario maestri sci italiani - ad esempio l’8 novembre 2017 vi furono 30 cm di neve sulle piste. Di sicuro l’arrivo della neve nei prossimi giorni sarebbe beneaugurante per la nuova stagione sciistica 2024-25 e, se ci saranno le condizioni, sicuramente potremo aprire qualche impianto. Attendiamo i nuovi bollettini per effettuare un comunicato aggiornato nei prossimi giorni".

Cimnone, 8 novembre 2017 e novembre 2024

Non c’è più Skipass

La nuova stagione quest’anno inizierà comunque senza l’importante traino della fiera Ski-pass di Modena, non effettuata dopo 28 anni. “Da Skipass – ricorda Magnani - si riusciva già a capire quale sarebbe stato l’andamento della stagione, conoscendo in anticipo le nuove esigenze degli sciatori. Una perdita che gli operatori del settore non vogliono far passare sotto silenzio”.

Ora si spera sia la neve fresca a fare da traino per la nuova stagione sciistica. Prezzi e promozioni 2024-25 del comprensorio Cimone (Sestola, Fanano, Riolunato e Montecreto) sul sito.