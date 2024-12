Tanta neve in Emilia Romagna, fino a un metro in Appennino: mappa

Bologna, 9 dicembre 2024 - Secondo le previsioni meteo continuerà a nevicare in Emilia Romagna fino al pomeriggio di domani. Ma quanta neve è caduta fino ad ora? Per capire l'entità degli accumuli di coltre bianca e a che quota sono localizzati, abbiamo contattato Pier Paolo Alberoni, responsabile Struttura IdroMeteoClima di Arpae che ha illustrato i dati rilevati dalle stazioni Arpae dislocate sul territorio.

Spettacolo a Tarsogno (PR), foto SintijaK e le immagini da Serramazzoni (MO), foto Francesco Papariello e Mattia Palombo: scatti pubblicati sulla pagina Facebook di Emilia Romagna meteo

"Un sensore si trova a Lago Pratignano, nel Modenese: qui si rilevano 60 centimetri di neve e siamo a 1.300 metri - spiega l'esperto -. Una seconda stazione si trova a Fiumalbo, sempre nel Modenese: qui i centimetri accumulati di neve sono 50 e ci troviamo alla stessa quota, sui 1.300 metri. Al lago Scaffaiolo al Corno alle Scale, a 1.700 metri di quota si rilevano 50 centimetri di neve; a Passo delle Radici (provincia di Modena, ndr), dove si trova un'altra stazione: a quota 1540 metri si contano 58 centimetri di neve". Nel Reggiano l'accumulo più importante. "Al lago Paduli, sul bacino dell'Enza nel Reggiano, a quota 1.200 metri, si segnalano 90 centimetri di neve. Sempre in provincia di Reggio, a Ligonchio, quota 900 metri, i centimetri sono 50. Un altro sensore si trova più in basso a Loiano nel Bolognese: a 750 metri 30 centimetri di neve. I rilevamenti sono effettuati con i nivometri, si tratta di stazioni automatiche".

Le previsioni

Cosa dicono le previsioni? "Le precipitazioni sono previste ancora per la giornata di oggi - spiega Alberoni -, la parte più importante e intensa sarà nella zona romagnola. Possibili precipitazioni nella parte centro occidentale, non intense, neve sopra i 700-800 metri e nella zona montana. Domani sono previste ancora precipitazioni nella parte romagnola e nella prima parte bassa dell'Appennino con accumuli di 20/30 millimetri in 24 ore. Nella parte più alta è prevista neve. Le temperature non si alzano così velocemente da togliere le precipitazioni nevose".

Una foto da San Benedetto val di Sambro (BO), di Samuele Franchini pubblicata sulla pagina Facebook di Emilia Romagna meteo

Gli accumuli per provincia

Sul sito https://meteomont.carabinieri.it/ , nella sezione dati nivometrici, nevicate in atto, è possibile consultare il livello degli accumuli per regioni e province in modo dettagliato. Nel Bolognese a Lizzano Belvedere a quota 847 ci sono 43 centimetri di neve; a quota 980, 25 nelle ultime 24 ore e un totale di 25 centimetri; a Monghidoro a quota 867, 15 nelle ultime 24 ore e 20 in totale; a San Benedetto Val di Sambro, a quota 643, 18 centimetri nelle ultime 24 ore e 21 in totale. In provincia di Forlì Cesena, a Vergheto (quota 1350), 18 centimetri caduti nelle ultime 24 ore, totale altezza neve 27 centimetri; a Santa Sofia a quota 1123, 15 ultime 24 ore e 15 totale; a quota 1527, 28 nelle ultime 24 ore e in totale. In provincia di Modena: a Pavullo nel Frignano a quota 797, 7 centimetri nelle ultime 24 ore e 42 in totale; Montefiorino (quota 820), 45 nelle ultime 24 ore e in totale; Sestola(quota 1.040), 30 e 38. Nel Reggiano a Castelnovo ne' Monti (quota 742), altezza neve in totale 2ì30 centimetri; a Baiso (252 metri), 20 centimetri e 45 a Carpineti (quota 605). Nessun elemento trovato per Ferrara, Parma, Piacenza, Ravenna, Rimini.

Cosa è il servizio Meteomont Carabinieri

Il Servizio Meteomont Carabinieri, nell'ambito della collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (DPC), svolge una costante attività di monitoraggio delle nevicate in atto su tutto il territorio nazionale (protocollo denominato "NeveMont") a supporto delle attività di monitoraggio e valutazione del pericolo valanghe ma anche di previsione, allertamento e gestione del Rischio Neve, svolte dal Dipartimento stesso, dai Centri Funzionali Regionali e dal Servizio Meteorologico dell'AM, in relazione alla sicurezza pubblica sulla viabilità stradale, autostradale e ferroviaria del paese.

