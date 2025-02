Neve e temperature giù in Emilia Romagna: le previsioni meteo per San Valentino

Bologna, 11 febbraio 2025 – Ai più romantici piacerà, c’è da scommetterlo, anche un San Valentino nei toni ovattati del grigio; a tutti gli altri, invece, non resterà che armarsi di pazienza e attendere ancora un po’ prima di vedere un raggio di luce spuntare all’orizzonte. Già, perché la nuova settimana si è aperta – non solo in Emilia-Romagna, ma in tutto il Nord Italia – con un meteo all’insegna della costante instabilità.

“Almeno fino a venerdì 14 – assicura il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni – in regione assisteremo all’alternarsi di fasi perturbate e momenti più tranquilli, con un peggioramento già da martedì 11 e un calo termico più spiccato nel weekend. L’interazione tra correnti fredde provenienti dall’est e flussi atlantici più miti porterà una serie di eventi meteo che potrebbero includere piogge, nevicate e temperature ben al di sotto della media stagionale".

Ma vediamo come sarà il tempo giorno per giorno, con un occhio alle previsioni meteo (ancora in evoluzione) del weekend.

Fino a mercoledì, piogge e nevicate sui rilievi

"Oggi, martedì 11 febbraio, una perturbazione attraverserà il Centronord – spiega l’esperto -: le piogge diffuse interesseranno maggiormente il settore centrale dell’Emilia-Romagna. Sui rilievi, le nevicate saranno limitate alle quote di 1300-1500 metri. Le temperature resteranno al di sopra della media stagionale, con minime tra 4 e 7 gradi e massime tra 9 e 11 gradi. Domani, mercoledì 12, il maltempo insisterà sul settore centrale dell’Appennino, dove le precipitazioni potrebbero assumere carattere più intenso. Le temperature minime saliranno leggermente (7-8 gradi), mentre le massime rimarranno stazionarie, intorno ai 10-11 gradi. I venti saranno deboli e variabili, il mare poco mosso”.

Breve tregua, poi neve a bassa quota e freddo

Giovedì 13 febbraio la regione godrà di una breve tregua, con qualche precipitazione residua solo sul settore orientale. Ma attenzione, già da venerdì 14, solennità di San Valentino, una perturbazione più intensa porterà un accenno di calo delle temperature. "L’aria fredda continentale – commenta Nanni – si dirigerà verso il nostro Paese, portando un abbassamento delle minime e il ritorno di qualche gelata, soprattutto nelle valli del Nord. Le nevicate interesseranno i rilievi a quote medie, mentre al Sud il maltempo si concentrerà sulle aree appenniniche, con possibili nevicate a bassa quota. Nella stessa giornata, potrebbe formarsi un vortice di bassa pressione sul Tirreno settentrionale, che sabato 15 scivolerà verso il Tirreno meridionale, determinando un peggioramento al Sud e sulla Sicilia, mentre il tempo dovrebbe migliorare sulle regioni del Nord". “Sulla nostra regione – si legge sul sito web ufficiale di Arpae – venerdì e sabato prevarranno “condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, nevose anche a quote basse”.

Weekend tra gelate al Nord e instabilità al Sud

"Nel weekend del 15-16 febbraio – conclude l’esperto - il calo termico dovrebbe essere più evidente, con gelate in pianura al nord e nelle valli del centro. Le temperature massime torneranno a essere in linea con la stagione, ma potrebbero scendere sotto la media sulle Alpi e nel Nord-Est. L’instabilità si concentrerà maggiormente al Centro-Sud, con piogge e nevicate a bassa quota, mentre il Nord potrebbe risentire di un rinforzo della ventilazione in seguito alla circolazione ciclonica, contribuendo ad accentuare la sensazione di freddo. Domenica 16 si profila un miglioramento anche nelle regioni meridionali, grazie al rapido allontanamento della perturbazione verso il Mediterraneo orientale”.

Rischio frane

Sebbene non sia stata diramata alcuna allerta per la giornata di domani, mercoledì 12 febbraio, la Protezione civile regionale – di concerto con Arpae – ha emanato una nota per invitare all’attenzione in caso di possibili frane, dovute alle piogge previste nelle prossime ore. “Per la giornata del 12 febbraio – recita, infatti, il bollettino (valido per 24 ore, a partire dalla mezzanotte di mercoledì) - non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento. Tuttavia, nei settori collinari e montani della regione, le deboli precipitazioni previste potranno generare occasionali fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili, a causa dell'elevata saturazione dei suoli, o per effetto della parziale fusione del manto nevoso”.