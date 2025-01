Neve e temperature in picchiata in Emilia Romagna, da quando: le previsioni meteo

Bologna, 29 gennaio 2025 – Temperature in picchiata e ritorno della neve a quote più basse dopo il caldo anomalo di questi giorni (seppur mescolato a vento forte e grandine). Il meteo pazzo con temperature record molto elevate a gennaio dovrebbe avere i giorni contati. E’ una possibilità che si potrebbe verificare a partire dalla seconda metà della prossima settimana, con l’avvicinarsi del weekend. Si tratta di tendenze e potrebbero cambiare ancora gli scenari, però il netto peggioramento delle condizioni meteo per il secondo fine settimana di febbraio (7-8-9) è una ipotesi ad oggi concreta.

Potrebbe arrivare la neve in Emilia Romagna, con le temperature che si abbasseranno di molto rispetto ai valori attuali

Ce lo spiega nel dettaglio l’esperto meteorologo Ampro Roberto Nanni, che traccia un quadro (seppur provvisorio) delle variazioni del tempo per i prossimi dieci giorni circa.

Temperature in brusco calo e neve

"All’inizio della prossima settimana ci sarà un rinforzo dell’anticiclone, ma il tempo asciutto e stabile potrebbe non mantenersi a lungo – chiarisce Nanni –. Il formarsi dall’Europa nord-orientale di una massa fredda farebbe cambiare lo scenario con un deterioramento del tempo e portare temperature in netto calo e possibili precipitazioni con quota neve a livelli più bassi. Esistono ancora grandi incertezze, ma questa massa d’aria fredda, oltre che al centro-Sud, può arrivare anche sul versante adriatico e quindi coinvolgere le città e le province della Romagna. Non si può però ancora quantificare nel dettaglio questo brusco abbassamento delle temperature e fino a che quota possa scendere la neve, perché la distanza temporale è ancora ampia”.

Precipitazioni: da quando e dove

Facendo invece un passo indietro, e tornando al prossimo weekend di fine gennaio-inizio febbraio “ritornerà a farci vista una perturbazione”, la numero 11 del mese, dopo quella che ha colpito la regione ieri. “Si abbasseranno le temperature ma i valori resteranno vicini alla media del periodo – puntualizza Nanni –, con minime tra i 2 e i 5 gradi e le massime tra i 9 e gli 11 gradi, anche se da lunedì 3 febbraio anche le massime caleranno tra gli 8 e i 9 gradi. Non saranno quindi i solito giorni della Merla. Arriveranno deboli precipitazioni già da venerdì 31 gennaio sul settore centro occidentale (Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza) che pian piano si estenderanno sul resto del territorio. Qui la quota neve si attesta intorno ai 1500-1800 metri”. La giornata di sabato 1 febbraio, invece, “sarà più perturbata”, mentre domenica 2 febbraio il vortice in risalita dal Nord Africa porterà a un rasserenamento e a un miglioramento del tempo”.

Allerta gialla in Emilia Romagna

In regione, nella giornata di giovedì 30 gennaio è prevista un’allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna. “La criticità idraulica nella pianura centro-orientale è riferita alla previsione della propagazione delle piene nei tratti vallivi dei fiumi Secchia e asta principale del Reno generate dalle piogge dei giorni precedenti”, recita il bollettino Arpae.

Gli interventi per il maltempo

Sono stati circa un migliaio gli interventi dei Vigili del Fuoco ieri in Emilia-Romagna, colpita da fortissime raffiche di vento di martedì 28 gennaio.

“Ringrazio i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il personale sanitario di tutta la Regione che sono al lavoro ininterrottamente da ieri pomeriggio e hanno proseguito nei loro interventi tutta la notte e questa mattina per mettere in sicurezza persone, strade e terreni- sottolinea il presidente della Regione, Michele de Pascale -. Come loro, desidero ringraziare anche i volontari di Protezione civile, che come in ogni emergenza non hanno fatto mancare il proprio apporto prezioso: da ieri, è aperto 24 ore su 24 il Cor, il Centro operativo regionale, con i tecnici a disposizione, oltre a diversi Centri di coordinamento dei soccorsi e Centri operativi comunali. Per fortuna la situazione è sotto controllo e non si segnalano criticità”, ha concluso de Pascale.

La provincia con più interventi per maltempo è stata quella di Bologna, con 188. Seguono Modena con 114 e Reggio Emilia con 86. In Romagna, 34 quelli a Ravenna, 30 a Forlì-Cesena, 25 a Rimini. Quindi 22 a Ferrara, 7 a Parma e 7 a Piacenza. I dati sono aggiornati alle 8 di stamattina. Le persone soccorse in tutta l’Emilia-Romagna sono state 23.