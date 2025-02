La magia della neve a febbraio in Emilia-Romagna: fiocchi in collina, ecco quando

Bologna, 2 febbraio 2025 – Febbraio con la neve in Emilia-Romagna. Per gli amanti dello sci e delle ciaspolate il primo weekend del mese che comprende anche il giorno della Candelora (oggi, domenica 2 febbraio) è particolarmente propizio grazie anche ai fiocchi caduti tra venerdì e sabato in Appennino.

Sul Corno alle Scale, nel Bolognese, gli operatori festeggiano per il manto bianco freschissimo, gli impianti sciistici sono aperti, comprese le piste Campetti e Cornaccio.

Anche la stazione sciistica del Cimone, nel Modenese, ha la maggior parte degli impianti aperti con i raccordi agibili, il paesaggio dopo la nevicata è di quelli da togliere il fiato.

A sinistra, la neve sul Cimone (foto Cimonesci). A destra uno scorcio al lago Scaffaiolo in uno scatto di Gabriele Obino e diffuso da 'Emilia Romagna meteo'

Ma anche il prossimo fine settimana, quello dell’8 e 9 febbraio 2025, si prospetta favorevole per godere della magia della montagna d’inverno.

Lo suggeriscono le ultime previsioni meteo, che inquadrano nevicate anche a quote più basse.

Neve in collina in Emilia-Romagna: c’è la data

Dopo alcuni giorni privi di precipitazioni, secondo i modelli di Arpae la temporanea rimonta di un campo di alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato anche per mercoledì 5 febbraio.

Ma a partire da giovedì 6 febbraio, “l'avvicinamento di una massa di aria fredda da est, determinerà un progressivo aumento della nuvolosità, con possibili nevicate anche a quote collinari nella giornata di venerdì 7 febbraio”.

La rimonta dell’inverno porterà temperature in progressiva diminuzione nei valori massimi.

Corno alle Scale, aperta anche la pista Cornaccio (foto CornoSci). Questa pista non viene sempre aperta, dipende dalla quantità di neve

Tendenza neve: le previsioni meteo fino a domenica 16 febbraio

L'area mediterranea, secondo le previsioni meteo mensili di Arpae, sarà interessata da flussi atlantici, con il “possibile transito di alcuni sistemi perturbati” anche in Emilia-Romagna.

Saranno quindi probabili alcune precipitazioni, con quantitativi nel complesso in linea con la norma del periodo. Saranno possibili, sempre secondo l’Agenzia regionale, nevicate in Appennino, “poiché le temperature, seppur in lieve rialzo, dovrebbero mantenersi prossime ai valori tipici della stagione invernale”.

