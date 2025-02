Neve e temporali in Emilia Romagna, salgono i fiumi: la diretta sul maltempo di oggi

Bologna, 1 febbraio 2025 – Come annunciata, la neve è tornata in Emilia-Romagna e ha imbiancato parte degli Appennini. Un bel manto bianco ha coperto Corno alle Scale nel Bolognese, ma fiocchi bianchi nella notte sono scesi anche nel Modenese fino a 1150/1200 metri e hanno raggiunto Passo del Lupo e il Cimone, nel Reggiano il Rifugio Battisti.

Per oggi è in vigore un’allerta gialla in quasi tutta la regione, tranne nel Ferrarese, per criticità idraulica. È un sabato piovoso e grigio, infatti, e le previsioni ci dicono che la perturbazione si sposta dal settore orientale a quello centro-occidentale. Vista la pioggia che a tratti potrà essere intensa, l’attenzione è come sempre rivolta ai livelli idrometrici dei fiumi. Il bollettino Arpae non esclude, per questo che ci possano essere “localizzati superamenti della soglia 2, sul settore centro orientale”.

