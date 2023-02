Neve e grande freddo in Emilia Romagna: ecco dove secondo le previsioni meteo

Il grande freddo in Italia fotografato da Sentinel 3 (Ue/Copernicus Sentinel)

Previsioni meteo, ancora neve in Emilia Romagna: ecco dove. Nuova allerta gialla per l’8 febbraio

Bologna, 8 febbraio 2023 – Difficile racchiudere l’Italia in un solo aggettivo, forse è meglio una fotografia; meglio se satellitare. Come quella scattata da ESA Sentinel-3 che racconta per immagini il gelo che stanotte da morso in nord (in Veneto si è arrivati a -35 gradi sull’altopiano di Asiago) e le fredde previsioni meteo dei prossimi giorni in Emilia Romagna. Sorpresa all’alba anche in Romagna: la spiaggia di Cesenatico si è svegliata imbiancata di neve (video).

A regalarci il freddo di questi giorni è il v ortice in arrivo dalla Russia, NìKola, che porta neve, maltempo e (ulteriore) crollo delle temperature in tutta Italia.

Allerta meteo per temperature rigide

Considerando la persistenza delle correnti fredde orientali, dove le temperature giornalieri potrebbero scendere sotto lo zero in pianura e sotto i 3 gradi nelle pianure, scatta l’allerta gialla in tutta l’Emilia Romagna per temperature rigide valida dalla mezzanotte del 9 febbraio fino a mezzanotte del 10 febbraio 2023. Per le province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini è stata emessa anche l’allerta neve.

Freddo gelido: stanotte -13 in Appennino

È arrivato il freddo gelido. Stanotte attorno la temperatura minima raggiunta è stato in Appennino Modenese con –13 gradi vicino il lago Scaffaiolo. Ma anche la pianura è andata abbondantemente sotto zero: a San Pietro Capofiume il termometro è sceso a -6.

Arriva la neve: le previsioni per giovedì 9 febbraio

Dopo la spruzzata di ieri notte, torna anche la neve: sono previste deboli precipitazioni in Romagna, con accumuli massimi di 5-10 centrimetri, ad eccezione della costa dove si prevede pioggia mista a neve. Imola, Faenza, Forlì e Cesena, però, potrebbero vedere almeno un'imbiancata. Il clou sarà tra la notte e il mattino: i fiocchi cesseranno entro la mattinata. Dal pomeriggio tornerà a splendere il sole.

Le temperature minime saranno attorno a 0 gradi sulle aree costiere e tra -2 e -4 gradi sulle pianure interne con gelate diffuse. Temperature massime comprese tra 2 e 4 gradi. In collina e montagna le temperature si manterranno su valori negativi per l'intera giornata. Ventilazione da settentrione in attenuazione e progressiva rotazione dai quadranti occidentali nel corso della giornata. E mare mosso anch’esso in attenuazione nel pomeriggio.

Previsioni meteo 10 febbraio

Torna il bel tempo dopodomani, 10 febbraio, dove è previsto cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Le temperature minime in flessione lungo la costa con valori intorno -1 °C; sul resto della pianura intorno a -3 gradi con estese gelate notturne e mattutine. Massime in ripresa con valori attorno a 4 gradi. Venti nord-occidentali saranno deboli e il mare poco mosso, mosso sul riminese, con moto ondoso in attenuazione in giornata.

Neve sul nord Italia: la foto satellitare

La foto scattata ieri dal satellite ESA Sentinel-3 racconta l’arrivo del grande freddo, la meraviglia delle Alpi che imbiancano il nord del Paese (seppur ancora in minima parte) che erge i suoi ghiacci e candidi colori dal blu cobalto del mare che le circonda.