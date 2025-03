Neve e gelo in arrivo dopo l’allerta meteo gialla in Emilia-Romagna: le previsioni

Bologna, 16 marzo 2025 – Continua l’allerta maltempo in Emilia-Romagna dopo le grandinate e i piccoli tornado di ieri (video), ma in vista c’è finalmente il sole anche se va tenuto d’occhio l’abbassamento delle temperature che riporterà anche la neve in montagna sopra ai 1.200 metri di quota.

L’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell´Emilia-Romagna (Arpae) e la Protezione civile hanno infatti diramato anche per lunedì 16 un’allerta gialla valida per tutta la giornata a causa piene dei fiumi che stanno scendendo a valle dopo le intese piogge di questi giorni. L’allerta coinvolge le pianure delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna.

L’allerta è valida fino a mezzanotte di martedì 18 marzo e arriva dopo quella arancione diramata nei giorni scorsi. Sorvegliati speciali i fiumi Reno e Secchia, che hanno livelli ancora sopra le soglie di attenzione. A preoccupare anche sulle coste a causa del vento forte da est, che potrebbe causare onde alte più di due metri, e un innalzamento del livello del mare sotto costa. Nelle zone montuose e collinari, il terreno reso fragile dalle piogge recenti potrebbe provocare frane.

Inoltre proprio da lunedì è previsto l'arrivo di aria fredda da Nord Est che farà crollare le temperature in quota: il freddo arriverà in pianura da martedì portato dal vento di Bora.

In pianura, il rischio gelate tardive è purtroppo concreto: nei campi molti alberi sono già in fiore e già ieri l’agricoltura è stata colpita e danneggiate dalle grandinate e dalle trombe d’aria a ripetizione che hanno attraversato le province di Bologna, Ferrara e Modena.

Il freddo potrebbe portare anche al ritorno della neve in quota, sopra ai 1.200 metri.

La grandinata che ha colpito ieri la Bassa emiliana: qui siamo a San Giovanni in Persiceto

Secondo le previsioni il tempo migliorerà nei prossimi giorni, ma il rischio idraulico potrebbe persistere fino al completo deflusso delle acque. Secondo il bollettino ufficiale, infatti: "La criticità idraulica nella pianura centro-orientale e centro-occidentale è riferita alla propagazione ed al lento esaurimento delle piene nei tratti vallivi dei fiumi Reno asta principale e Secchia, generate dalle piogge dei giorni precedenti, con livelli prossimi o localmente superiori alla soglia 2 sul Reno e superiori alla soglia 1 sul Secchia".

Inoltre, "nelle ultime ore della giornata l'intensificazione della ventilazione prevista dai quadranti orientali potrà determinare un innalzamento dell'altezza dell'onda superiore ai 2 metri, che sarà associato anche a un livello del mare sotto costa di 0.5 metri". Infine, "nelle zone montane e collinari non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti".

Per la giornata di oggi il tempo rimarrà con cielo sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti sui rilievi. Le temperature massime saranno attorno ai 16 gradi, mentre i venti soffieranno sud-occidentali sui rilievi, dove saranno associati a rinforzi di raffica di moderata o forte intensità. Sulla pianura tenderanno a divenire occidentali dal pomeriggio. Per quanto riguarda il mare, sarà mosso sotto la costa e molto mosso al largo, con un’attenuazione prevista nel pomeriggio.

Per domani lo stato del tempo sarà caratterizzato da nuvolosità irregolare al mattino, che lascerà spazio anche a pioggia e neve. Nel pomeriggio e nelle ore serali, infatti, sono attese deboli precipitazioni sparse, che sui rilievi saranno nevose sopra i 1200 metri.

Le temperature minime saranno comprese tra 3 gradi sulla pianura e fino a 8 gradi sulla fascia costiera mentre le massime, senza variazioni di rilievo sulla pianura, attorno a 15 gradi, ma in diminuzione sulla fascia costiera, con valori di 13 gradi. I venti saranno "in rotazione nella giornata, per disporsi dai quadranti orientali nelle ore serali e a divenire moderati sul mare e sulla fascia costiera, dove saranno associati anche a raffiche di forte intensità".

Si attende invece un mare poco mosso al mattino, ma con onde in progressivo aumento fino a diventare molto mosso o agitato nelle ore serali e notturne.

Martedì le previsioni parlano di un cielo sereno o poco nuvoloso, anche se la situazione resterà stabile. Le temperature saranno in ulteriore lieve diminuzione, con le minime comprese tra 3 gradi sulla pianura e fino a 7 gradi sulla fascia costiera, massime con valori attorno tra 9 e 11 gradi. I venti saranno "dai quadranti orientali, moderati al mattino su mare e costa e associati a raffiche di forte intensità, in attenuazione dal pomeriggio".

Non sarà una buona idea uscire in mare, che si prevede essere molto mosso o agitato, ma con una leggera attenuazione a partire dalle ore serali.