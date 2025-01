Neve e graupel, la Romagna si sveglia imbiancata: le foto più belle

Bologna, 16 gennaio 2025 – Gran parte della Romagna questa mattina si è svegliata sotto una coltre bianca. Fiocchi di neve sono scesi anche a bassa quota soprattutto nella provincia di Forlì Cesena e in quella di Rimini.

Fenomeni che potrebbero continuare anche nel pomeriggio e spingersi fino a 100/200 metri collinari.

Mentre sulle rispettive pianure e area di costa “non sono da escludersi degli episodi sporadici di neve tonda/graupel”, come spiega il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni.

La Romagna si sveglia sotto la neve la mattina del 16 gennaio

La ventilazione, dopo una prima attenuazione, è tornato a rinforzare da nord-est sul settore orientale, con intensità a tratti forte lungo la costa e sulle aree appenniniche soprattutto nella mattinata.

Paesaggi da favola

Tanti i video e le foto postate questa mattina sui social per immortalare le nevicate o i paesaggi fiabeschi dalla finestra. O ancora il tragitto per andare al lavoro. Su Meteoroby diverse le foto del riminese con le strade innevate (da Ca' Micci, da Carpegna, Casteldelci e da Pennabilli), così come quelle di Forlì, dove questa notte sono avvenuti rovesci di graupel/gragnola (Acquapartita e Bagno di Romagna).

Le temperature

Le temperature minime sono previste oscillare tra 0 e -2 gradi nell'entroterra e 2/4 gradi lungo la costa. Valori più bassi sulle aree aperte extraurbane con gelate notturne e mattutine. Massime comprese tra 5 e 9 gradi.

Le previsioni meteo