Neve per l’Immacolata in Emilia Romagna? Ecco le previsioni del weekend Nel fine settimana potrebbe imbiancare i rilievi sopra i 1.000 metri ma non si esclude qualche fenomeno anche a bassa quota. Secondo le previsioni dell'Arpae regionale già da mercoledì 4 dicembre la perturbazione potrebbe riguardare il nostro Appennino