Meteo Emilia Romagna, neve e maltempo: dove e fino a quando. Le previsioni

Bologna, 27 febbraio 2023 – Dopo un weekend dal sapore pienamente invernale, e l’allerta gialla per neve e mareggiata prevista per la giornata di oggi e arancione per vento, si apre una settimana all’insegna del maltempo, con freddo, vento forte e neve, soprattutto al centro-sud.

Il vortice di aria artica - da tempo annunciato dai meteorologi - ha fatto irruzione ieri sull'Italia, raggiungendo il mar Mediterraneo e generando un vortice ciclonico che porterà tempo perturbato soprattutto al Centro-sud. Le temperature stanno tornando su livelli in linea con la media del periodo, ma in un contesto di tempo estremamente variabile.

Le condizioni di variabilità potrebbero tenerci compagnia fino a venerdì 3 marzo, poi l'alta pressione dovrebbe di nuovo conquistare l'Italia e riportare il sole su gran parte delle regioni. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà in Emilia-Romagna, secondo gli esperti meteo di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente).

Oggi, lunedì 27 febbraio, al mattino il cielo si presenta ancora molto nuvoloso, con deboli precipitazioni in pianura e più consistenti lungo i rilievi orientali; quota neve attorno a 400 metri. Dal pomeriggio si verificheranno deboli e irregolari nevicate sui rilievi, con quota neve in rialzo attorno a 700 metri: nella notte, lungo i rilievi centro-occidentali, la quota neve tenderà ad abbassarsi fino a 300 metri. Temperature massime comprese tra 6 e 8 gradi e mare ancora molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata.

Copione pressoché invariato per domani, martedì 28 febbraio: il cielo sarà molto nuvoloso, con deboli nevicate sui rilievi, a quote superiori ai 500/600 metri. In serata si prevedono deboli precipitazioni sulla Romagna. Temperature senza variazioni di rilievo.

Piogge, neve sui rilievi oltre 300 metri e temperature stazionarie anche nella giornata di mercoledì 1 marzo: il mese di marzo si apre dunque all’insegna del tempo uggioso. Quanto alla tendenza per i giorni seguenti, i meteorologi di Arpae si attendono un primo, lieve, cambiamento da venerdì 3 marzo: “Fino alla giornata di giovedì 2 marzo– si legge nel bollettino – una circolazione depressionaria in azione sul Mediterraneo manterrà condizioni di nuvolosità diffusa, con possibilità di deboli precipitazioni - più probabili sui rilievi - e quota neve attorno a 700/800 metri. Da venerdì 3 marzo, grazie all'aumento del campo di pressione, è previsto un graduale miglioramento, con nuvolosità irregolare alternata a rasserenamenti. Temperature in graduale aumento nei valori massimi, in diminuzione nei valori minimi”.