Neve nelle Marche, si tona a sciare: dove sono gli impianti aperti

Ancona, 15 febbraio 2025 – Riecco la neve. E si torna a sciare nelle Marche. Sotto le festività natalizie c’era stato il boom ma da oltre un mese non erano state registrate più precipitazioni significative sull’Appennino umbro-marchigiano. Sembrava una conclusione anticipata dell'inverno, e invece si possono tirare fuori di nuovo sci e slittini. Per un weekend di San Valentino…in bianco.

Frontignano di Ussita nel Maceratese

A Frontignano di Ussita, nel Maceratese, sta nevicando da oltre 24 ore con accumuli significativi sia alla partenza della seggiovia Saliere che, soprattutto, all’arrivo del Belvedere. Per ora i gestori hanno comunicato l’apertura, per domani, del campo scuola, oltre al rifugio Saliere Sibillini Mountain Lounge e alla seggiovia. L’impianto sarà aperto anche nei prossimi weekend. In base a quanta neve continuerà a fare, sugli account social saranno pubblicati aggiornamenti continui su eventuali nuove aperture. Per domani il cielo dovrebbe tornare a essere sereno (o poco nuvoloso), con temperature in aumento nei valori massimi.

Bolognola e Sassotetto

A Bolognola, sempre nel Maceratese, continua a nevicare, anche se con vento, nella parte; mediamente ci sono 40-50 cm di neve fresca. Da domani saranno aperti i seguenti impianti e piste: Sciovia Pintura 1, Sciovia Pintura 2, Sciovia Castelmanardo fino a sgancio intermedio, Tapis roulant Scoiattolo, Tapis roulant Madonnina, N.1 Marchigiana, N.3 Intermedia, N.4 Camoscio, N.5 Faggio, N.6 Castelmanardo da intermedia, N.12 Campo scuola Scoiattolo, Area bob/slittini Madonnina. Gli impianti poi saranno aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.30. Operativi tutti i noleggi e scuola sci. Aperto lo ZChalet: domani pomeriggio dalle 14:30 c’è l’après-ski.

Neve anche nel comprensorio sciistico Sassotetto – Santa Maria Maddalena, a Sarnano. Personale a lavoro per aprire le piste domani. Quali impianti e quali piste saranno operativi sarà svelato nelle prossimo ore sui canali social, in base al meteo. Di sicuro aprirà il campo scuola per i principianti, poi tra oggi pomeriggio e stasera saranno comunicate anche le altre aperture.

Comprensorio sciistico Sassotetto – Santa Maria Maddalena, a Sarnano

Monte Prata

Anche la stazione sul Monte Prata, a Castelsantangelo sul Nera, che ha riaperto il fine settimana prima di Natale dopo otto anni di stop dal terremoto 2016, vorrebbe tornare in funzione per domani. Ma stamattina c’era una bufera di vento. “Speriamo che iniziano a pulire bene le strade – hanno spiegato i gestori – perché il problema sono gli accumuli di neve con il vento. Se nel frattempo dovessero scendere altri venti centimetri, riusciamo ad aprire tutta la stazione. Purtroppo eravamo andati a finire a prato, a verde…servono parecchi centimetri quindi per aprire. Siamo in attesa”.

Monte Catria nel Pesarese

Nel Pesarese, invece, diversi i centimetri caduti sul monte Catria. Dopo le quasi due settimane di sci durante le festività natalizie, con migliaia e migliaia di appassionati a riempire il comprensorio montano, torna il divertimento. “La decisione verrà presa nella giornata di oggi – dicono dal Rifugio Cotalìne 1400 – siamo ottimisti. Se il semaforo sarà verde poi in base alla quantità di neve e alle condizioni meteorologiche verranno comunicate le piste aperte e gli orari. Sicuramente, per la gioia dei più piccoli e delle famiglie, ci si potrà divertire con il Kinderland Adventure Park, il parco giochi acrobatico sulla neve, unico nel suo genere in tutte le Marche". Neve anche sul Monte Nerone.

Monte Piselli (Ascoli)

Nevica dalla notte scorsa nell’entroterra della provincia di Ascoli Piceno, in particolare ad Arquata del Tronto dove il manto bianco ha raggiunto un’altezza di circa 30 centimetri. Neve anche ad Acquasanta Terme, ma in misura minore. Imbiancate Montegallo, Montemonaco e Roccafluvione. Non si registrano problemi di sorta, soprattutto a livello di viabilità; libera la statale Salaria. Rimpinguato il manto nevoso anche a Monte Piselli. Abbondante la precipitazione nevosa nella vicina Valle Castellana (Teramo) dove ci sono mediamente fra 20 e 25 centimetri di neve, con punte di 35 in alcune zone più in quota. Nelle prossime ore la situazione meteo è annunciata in miglioramento, le precipitazioni, infatti, dovrebbero terminare nel primo pomeriggio.