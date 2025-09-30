Prima neve in montagna nelle Marche e ancora temporali forti: ecco dove

Ancona, 30 settembre 2025 - Ottobre inizia con il maltempo nelle Marche: temporali e raffiche di vento. Le previsioni parlano di precipitazioni "nevose sulle vette più alte dell'Appennino meridionale". Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulle Marche pochi giorni fa, in particolare nell'Ascolano e nel Fermano dopo il centro storico è stato completamente allagato da un violento temporale con tanto di grandine causando problemi ai residenti e danni e allagamenti alle attività, tornano i temporali con tanto di allerta meteo gialla diramata da Protezione civile e Regione per la giornata di domani 1 ottobre.

Ancora temporali in arrivo sulle Marche: nuova allerta meteo per la giornata del 1 ottobre, più colpite le zone costiere e collinari

Il maltempo dovrebbe colpire l'intera regione: sono previste piogge sparse, ma in alcune parti del territorio, dove scatta l'allerta meteo, i temporali saranno più intensi. Si tratta delle aree collinari e costiere settentrionali, centrali e meridionali. Previste anche raffiche di vento.

Il transito di una linea frontale fredda, dovuta all'irruzione di aria fredda di origine scandinava, porterà un brusco calo termico e rovesci o temporali nella prima parte di mercoledì, con fenomeni in attenuazione per il pomeriggio e residui nella giornata di giovedì. Miglioramento nella giornata di venerdì.

Secondo quanti riportato dal bollettino della Regione: "Dalla nottata e per la mattinata di domani il transito di una struttura frontale fredda darà luogo, in particolare lungo la costa e la collina, a rovesci continui con locali rinforzi a rovesci intensi. Nel pomeriggio le precipitazioni diminuiranno di intensità e durata lungo la costa e la prima collina mentre saranno più durature nelle zone collinari e montane con minore intensità. Contestualmente al transito della linea frontale - conclude il bollettino - la ventilazione nord orientale aumenterà di intensità lungo la costa con velocità media di vento moderato e raffiche fino a vento forte".

Il cielo, secondo le previsioni della Regione sarà "nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse in ingresso dal mare con diminuzione della copertura dal tardo pomeriggio e schiarite sempre più ampie a partire dal settore settentrionale della regione, mentre nel settore meridionale, in particolare quello montano, permarranno condizioni di cielo nuvoloso. Per quanto riguarda le precipitazioni "in nottata e per la mattinata, saranno diffuse, a prevalente carattere di rovescio con fenomeni localmente intensi lungo la costa e la collina. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni lungo la costa e la collina ma precipitazioni diffuse maggiormente insistenti nelle zone interne. In serata invece le precipitazioni potranno essere nevose sulle vette più alte dell'Appennino meridionale". Le temperature minime non subiranno variazioni di rilievo, massime in diminuzione. Venti deboli all'interno e moderati lungo la costa, dove le raffiche raggiungeranno intensità di vento forte. Il mare sarà mosso e molto mosso dal tardo pomeriggio.

Anche per giovedì 2 ottobre secondo le previsioni parlano di possibili nevicate "sopra ai 1500m nel comparto montano meridionale". Il cielo sarà "irregolarmente nuvoloso lungo la costa e nuvoloso nelle zone interne con diminuzione della copertura dal pomeriggio e prevalenza di sereno lungo la costa e la collina, con annuvolamenti residui nelle zone montane. Piogge deboli sparse nella prima parte della giornata con progressivo esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio. Possibilità di brevi nevicate sopra ai 1500m nel comparto montano meridionale". Come saranno le temperature? In diminuzione, farà quindi più freddo. Anche il vento continuerà a soffiare "lungo la costa con raffiche fino a burrasca, moderati nelle zone collinari e montane del settore centro settentrionale in mattinata, deboli in quelle centro meridionali con diminuzione dell'intensità a brezza tesa nel pomeriggio in tutte le zone interne". Il mare sarà mosso. E sebbene le precipitazioni siano deboli, si segnala il temporaneo limite delle nevicate in montagna fino ai 1400-1500metri. Si segnalano, inoltre, raffiche di vento fino a burrasca lungo la costa e, in mattinata, nel settore centro settentrionale della regione, con mareggiate lungo il litorale.

Dopo due giorni caratterizzati dal maltempo, arriva un miglioramento delle condizioni meteo con cielo "sereno o poco nuvoloso per temporanei addensamenti". Non sono previste piogge e temperature in lieve aumento nei valori massimi. Ancora un leggero vento sulla costa e mare mosso.

Secondo le previsioni meteo le giornate successive saranno caratterizzate da "instabilità per le giornate di sabato e domenica con miglioramento dalla giornata di lunedì". La settimana successiva dovrebbe quindi iniziare un clima migliore.