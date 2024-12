Dove nevica oggi in Emilia Romagna. Sabato 21 dicembre allerta meteo arancione

Bologna, 20 dicembre 2024 – Forti nevicate anche a bassa quota in Emilia Romagna, intorno ai 500 metri. Il maltempo annunciato dall’allerta meteo è arrivato da Pavullo a Frassinoro e Fanano nel Modenese, al Corno alle Scale nel Bolognese passando per i rilievi reggiani (intorno ai 500 e 600 metri, come a Civago) e romagnoli (tra i 700 e 800 metri, nel Cesenate e nel Riminese). Sono caduti tra i 15 e i 20 centimetri oltre gli 800 metri tra Reggiano e Modenese.

Da sinistra, Civago, a Reggio Emilia; Fanano e Frassinoro nel Modenese (via meteroby)

Ma se al mattino le precipitazioni interessano tutta la regione, al pomeriggio si verificheranno solo residui fenomeni in Romagna, nel Modenese e nel Forlivese, e in serata il tempo migliorerà, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Non sono però escluse raffiche di vento localmente superiori ai chilometri orari e vengono attentamente monitorati i livelli dei fiumi, ingrossati dalle abbondanti piogge che stanno scendendo anche in pianura.

Si preannunciano, dunque, imbiancati i giorni che precedono le festività, in pieno stile natalizio, con un ulteriore abbassamento delle temperature su tutta la regione. Paesaggi romantici, però, che hanno portato anche i primi disagi alla viabilità. Nel Modenese, per esempio, sulla Nuova Estense, strada che porta all’Appennino.

I forti rovesci nella giornata di oggi, 20 dicembre, coinvolgeranno anche la pianura ferrarese, ravennate, forlivese e riminese anche con la presenza di gragnola (intermedia tra la neve e la grandine). Soglia di allerta arancione per il fiume Enza a Sant'Ilario (Reggio Emilia). Soglia gialla, invece, per altri corsi d'acqua emiliani tra cui il Secchia a Modena, che è in aumento.

Secondo gli esperti Arpae, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con temperature in diminuzione. Le minime saranno comprese tra -1 e i 4 gradi con valori sensibilmente più bassi nelle aree extraurbane e con gelate diffuse; le massime tra i 7 e i 10 gradi. Venti deboli-moderati.

Nel corso della mattina di domenica 22 dicembre, la regione tenderà a un graduale aumento della nuvolosità. Dal pomeriggio possibili brevi rovesci sul settore centro-orientale in parziale attenuazione. Temperature ancora in diminuzione nei valori minimi: tra i -4 e 0, massime comprese tra 5 gradi del settore occidentale e 11 gradi di quello orientale. Venti deboli settentrionali in pianura; moderati da sud-ovest con rinforzi sino a forti lungo i rilievi di crinale.

Il periodo tra domenica 22 dicembre e mercoledì 25 dicembre sarà caratterizzato dall'arrivo di una nuova onda depressionaria da nord che apporterà condizioni di instabilità e una generale diminuzione della temperatura dovuta all'afflusso di intense correnti di bora. Saranno possibili precipitazioni nevose anche a bassa quota sull'Appennino romagnolo a fine periodo anche se l'incertezza risulta ancora alta su localizzazione e quantitativi.