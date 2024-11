Neve oggi nelle Marche, fiocchi fino al fondovalle

Ancona, 30 novembre 2024 - Neve nelle Marche, l'attesa è finita. Come annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi, oggi 30 novembre si sono imbiancate diverse zone sulla nostra regione. Già dalla prima mattina si sono visti i primi fiocchi in diverse zone. Durante la giornata, "le nevicate sui settori montani raggiungeranno localmente i fondovalle e la ventilazione lungo la fascia costiera sarà a tratti sostenuta", si legge nel bollettino della Regione Marche. Il limite delle nevicate attorno agli 800-900 metri. Su tutta la Penisola sono attesi con flussi intensi di aria fredda. La prima imbiancata nelle Marche c’è stata il 14 novembre (video).

Fiocchi nelle Marche: il limite delle nevicate previsto è attorno agli 800-900 metri

Neve, nel primo pomeriggio cambia la situazione

La giornata di oggi non sarà caratterizzata solo dall'arrivo delle neve, sono previsti anche "rovesci diffusi sui settori meridionali, sparsi su quelli centrali e locali su quelli settentrionali; l'intensità e le cumulate risulteranno più abbondanti sui settori alto-collinari e montani". Nel primo pomeriggio cambia la situazione neve con fenomeni in graduale esaurimento. Le temperature? In diminuzione con debole scarto tra i valori minimi e i valori massimi. Ma da domani è previsto un repentino rialzo dello zero termico verso i 3000m.

L'allerta vento per sabato 30 novembre

Ieri è stata diramata un'allerta gialla per il vento valida per tutta la giornata di oggi. Si tratta di un'allerta gialla che coinvolge le aree collinari e costiere settentrionali, centrali e meridionali. Secondo le previsioni per la giornata di oggi si rileveranno venti nord-orientali in particolare lungo la fascia costiera dove si avranno raffiche fino a burrasca. Il mare sarà molto mosso. Raffiche quindi localmente forti lungo la fascia costiera e nevicate fino ai fondovalle nei settori montani.

Le previsioni di domenica

Niente neve per la giornata di domani: così dicono le previsioni meteo. I fiocchi bianchi dal cielo dovrebbe essere quindi una breve parentesi che già da oggi pomeriggio dovrebbe scemare. Il cielo domani sarà poco o irregolarmente nuvoloso per nubi basse cumuliformi in ingresso dal mare con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Non sono previste piogge e le temperature rimarranno stazionarie, in possibile lieve aumento nei valori massimi. Ancora possibili raffiche di vento sulla costa, ma di minore intensità.

Che tempo farà