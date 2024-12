Neve oggi in Emilia Romagna: quanta e dove, allerta meteo

Bologna, 8 dicembre 2024 – Panorami da fiaba il giorno dell’Immacolata in Emilia Romagna, in collina e in quota sull’Appennino. In attesa dell’apertura degli impianti sciistici, prevista la prossima settimana, è possibile emozionarsi di fronte a paesaggi imbiancati e al soffice cadere dei fiocchi di neve.

La neve in Emilia Romagna dalla collina ai rilievi l'8 dicembre 2024 (foto a sinistra e a destra da Emilia Romagna Meteo)

Neve che è scesa copiosa in particolare sui rilievi nelle province di Piacenza e Parma, causando anche qualche disagio tra black out e alberi caduti.

Nevica in Appennino anche nelle province di Reggio Emilia, Modena e Bologna, fino alla Romagna: a quota di 300-400 metri sull'Appennino emiliano e oltre i 500-600 metri sull'Appennino bolognese.

La neve a Lizzano in Belvedere, sull'Appennino Bolognese

Tanta neve è scesa da questa notte sull'Appennino reggiano, dalla collina al crinale, mentre piove copiosamente sulla pianura, dove non si sono registrati fenomeni nevosi.

Sui circa mille chilometri di strade provinciali reggiane, al momento però non si segnalano particolari criticità, tranne qualche uscita di strada senza feriti sulla Sp 59 tra Villa Minozzo e Ligonchio e alcuni alberi caduti a causa della neve sulla Sp 513 a Buvolo di Vetto.

La task-force antineve in funzione, allestita dalla Provincia di Reggio Emilia, è formata da 121 lame, 60 salatori e 2 frese, oltre a 35 uomini e donne, tra tecnici (9), sorveglianti (11) ed operai stradali (15).

La neve a Vidiciatico, sull'Appennino Bolognese

Nel Modenese ci sono una ventina di centimetri a Frassinoro e al Passo delle radici, dove continua a nevicare anche in queste ore.

A quote più basse si registrano oltre 10 centimetri caduti a Palagano, Lama Mocogno e nel Frignano fino a Serramazzoni e Pavullo, mentre nevica anche nella zona di Fanano, Sestola e Montecreto e in generale su tutto l'Appennino.

Allerta meteo per neve: cosa significa

Per la giornata di oggi è stata emessa un’allerta meteo arancione per neve da Arpae e Protezione civile. Cosa significa? E’ relativa a una previsione di 15-30 centimetri di coltre bianca in pianura e collina, che salgono a 30-50 per le zone di montagna e a 50-70 se la quota neve è superiore a 1200 metri.

Neve in quota nel Reggiano

Lo scenario è quello di nevicate di moderata intensità o prolungate nel tempo, con alta probabilità di profilo termico previsto sotto lo zero.

Con quali effetti? Possibili disagi alla circolazione dei veicoli con diffusi rallentamenti e interruzioni totali o parziali della viabilità e disagi nel trasporto pubblico, ferroviario e aereo.

In più, si prevedono diffusi fenomeni di rottura e caduta di rami e possibili interruzioni, anche prolungate, di energia elettrica, gas, acqua e telefonia.