Neve in pianura in Emilia Romagna: ecco dove

Bologna, 22 dicembre 2024 – Prosegue il maltempo anche nella giornata di lunedì 23 dicembre in Emilia Romagna con la possibilità di neve anche in pianura e sulla costa. Dopo l’allerta meteo per oggi, domenica 22 dicembre, con la possibilità anche di pioggia mista neve.

Questi fenomeni saranno “concentrati sul crinale appenninico, specie centro orientale, con sconfinamento sulle pianure-colline della Romagna centro meridionale”, spiega nelle sue previsioni Roberto Nanni, esperto meteorologo di Ampro.

Gli accumuli di neve e pioggia previsti mella giornata di lunedì 23 dicembre in Emilia Romagna (foto dal sito MeteoRoby)

Neve tonda (graupel) in pianura

“Attenzione poi nella notte in arrivo aria più fredda che giungerà questa notte e nella mattina di domani, fino a -4°C, potranno portare altri fenomeni appunto tra notte e mattina di lunedì 23 dicembre”, specifica Nanni.

Oltre alle piogge con “rovesci in entrata dal mare su coste Romagnole e Romagna centro meridionale”, si abbassa la “quota neve” dal pomeriggio di domenica 22 dicembre “con possibili episodi di neve tonda o graupel fino in costa e pianura. Saranno comunque fenomeni veloci e locali”.

Inoltre, “maggiori probabilità per episodi di precipitazioni miste (pioggia-neve o graupel) fin sulle pianure e coste del riminese e cesenate prime ore di domani (lunedì 23 dicembre, ndr).

Poi la quota neve “si alzerà temporaneamente con nuove probabilità a basse quote”, prossime “alla pedecollinare (100-300metri)”, dalla notte e nella prima parte della giornata di lunedì 23 dicembre, “quando i rovesci in ingresso dal mare si faranno più consistenti”.

Il fenomeno della neve tonda o graupel (foto da MeteoRoby)

Per ciò che riguarda la neve in Appennino, poi, “i maggiori accumuli nevosi li avremo sull'Appennino Riminese e Cesenate, in primis il comprensorio del Monte Carpegna (Rimini) dove oltre i 1000-1200metri non si escludono punte superiori ai 15cm di neve fresca, a seguire il comprensorio del Monte Fumaiolo (Forlì-Cesena) con 10cm di neve probabili in vetta.

Allerta meteo: ecco dove

Intanto viene estesa l’allerta meteo per vento valida anche per tutta la giornata di lunedì 23 dicembre. Si tratta di un’allerta arancione nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena. Mentre l’allerta gialla è nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

Nella giornata di lunedì 23 dicembre “sono previsti venti settentrionali sui rilievi centro-occidentali, di burrasca moderata (62-74 Km/h) o di burrasca forte (75-88 Km/h) con ulteriori e temporanei rinforzi di raffica di intensità superiore”, recita il bollettino meteo di Arpae.

"Sono inoltre previste precipitazioni deboli e sparse nevose a quote superiori a 700 metri e occasionalmente a carattere di rovescio con episodi di pioggia mista a neve anche a quote basse. I fenomeni saranno in attenuazione e poi in esaurimento nel pomeriggio. Non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”, conclude la nota.

Che tempo farà in Emilia Romagna