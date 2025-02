Neve e pioggia in Emilia Romagna: dove colpirà il maltempo

Bologna, 24 febbraio 2025 – Dopo un weekend all’insegna del sole e di temperature miti, la settimana si è aperta con un tempo instabile e con una spruzzata di pioggia in Emilia Romagna. Ma da oggi e nei prossimi giorni le condizioni meteo sono previste in peggioramento con l’intensificarsi delle precipitazioni a causa di perturbazioni che stanno transitando sull’Europa centrale verso i settori orientali del continente.

Il campo dell’alta pressione verrà eroso e ci sarà un ritorno delle piogge, della neve e di temperature più consone con la stagione invernale. Mercoledì 26 febbraio dovrebbe essere il giorno peggiore per ciò che riguarda il maltempo.

Peggioramento del tempo in Emilia Romagna e nei prossimi giorni torna anche la neve

Previsioni meteo martedì 25 febbraio

Gli esperti meteorologi dell’agenzia Arpae annunciano una intensificazione delle piogge nella giornata di domani, 25 febbraio. Infatti, saranno presenti “precipitazioni irregolari che interesseranno principalmente il settore centro occidentale. Possibili temporanee schiarite in Romagna nel pomeriggio. Nuova intensificazione delle precipitazioni dalle ore serali in Appennino”. Le temperature sono “in lieve diminuzione nei valori massimi”: le “minime” sono “attorno a 8 gradi e le “massime” intorno ai 13 gradi.

Previsioni meteo mercoledì 26 febbraio

Nella giornata di mercoledì 26 febbraio previsioni di “cielo molto nuvoloso con precipitazioni, a tratti moderate, che interesseranno l'intero territorio sin dal mattino. Nevicate inizialmente solo a quote alte, sopra i 1500 metri, dal pomeriggio quota neve in abbassamento sul settore occidentale fino ai 1000 metri nella sera/notte. Attenuazione delle precipitazioni sul settore orientale da tardo pomeriggio. Temperature stazionarie; minime con valori compresi tra 8 e 9 gradi. Massime tra 10 e 13 gradi”.

Tendenza da giovedì 27 febbraio a domenica 2 marzo

Tra la fine del mese di febbraio e l’inizio di marzo “lo spostamento verso est dell'onda depressionaria lascerà il campo a correnti occidentali in quota debolmente instabili. Si prevede un alternanza di annuvolamenti e schiarite fine a termine periodo con precipitazioni irregolari in Appennino, nevose solo sopra i 1300-1500 metri, mentre in pianura la probabilità di piogge sarà bassa. Le temperature, in lieve diminuzione, si attesteranno su valori intorno alla norma del periodo. Possibile peggioramento nella giornata di domenica”.

Che tempo farà in Emilia Romagna