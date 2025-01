Neve in alta quota nelle Marche, poi la pioggia ma farà più caldo: le previsioni

Ancona, 16 gennaio 2025 - Un altro weekend per lo più di nuvole e piogge sparse sul territorio, con possibilità concreta di caduta della neve alle alte quote. Diverse coperture ne faranno da padrone, intervallate nella giornata di sabato dalla comparsa del sereno, che porterà però a brinate su tutto il territorio. Riportano così nei loro bollettini sia la Regione Marche sia l’Amap (il Servizio agrometeo regionale), confermando una tendenza per lo più simile a quella vissuta lo scorso weekend. Le nuvole, già nella giornata di oggi, si trovano sopra la regione con maggiori addensamenti nella prima parte di giornata e brevi piovaschi sulle zone alto-collinari e montane, in particolare nei settori settentrionali e meridionali. Sono previste precipitazioni nevose sopra i 700 metri. I fenomeni altrove saranno assenti nel pomeriggio.

Venerdì 17 gennaio: nuvole e schiarite

Per la giornata di domani, venerdì 17 gennaio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con nubi stratiformi e prevalenza di schiarite sui settori costieri e collinari. Le precipitazioni saranno assenti, i venti, invece, di brezza tesa nord-occidentali in rotazione da nord est nelle ore centrali, mentre il mare sarà poco mosso. Per quanto riguarda le temperature, saranno in diminuzione nei valori minime, stazionarie o in lieve aumento le massime. Ad Ascoli si andrà da 6 a 9 gradi, a Fermo da 5 a 11, ad Ancona e Pesaro da 6 a 8, a Macerata da 4 a 7, a Urbino da 2 a 3 gradi.

Ancora neve sul monte Catria

Sabato 18 gennaio torna la neve

Nella giornata di sabato il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con aumento delle nubi stratificate nel corso del pomeriggio a partire dai settori meridionali. Le precipitazioni, nel pomeriggio, saranno deboli e sparse inizialmente nel settore meridionale, per estendersi al resto della regione in serata. Il limite della neve attorno ai 1200 metri, in rialzo fino ai 1800 metri in serata. I venti nord-occidentali di brezza tesa o moderati lungo la costa, nord orientali di brezza tesa nell’interno, il mare mosso. Le temperature saranno stazionarie o in diminuzione: ad Ascoli si andrà da 0 a 19 gradi, a Fermo da 5 a 8, ad Ancona da 3 a 7, a Macerata da 1 a 7, a Pesaro da 3 a 9 e a Urbino da -1 a 6.

Le previsioni per domenica 19 gennaio

Per la giornata di domenica, il cielo sarà nuvoloso con nubi stratiformi e parziali e temporanee schiarite lungo la costa e la collina nel pomeriggio. Le precipitazioni saranno deboli, brevi e isolate nel settore meridionale, e nella prima parte della giornata. Le temperature però saranno in aumento, grazie anche ai deboli venti che tireranno da nord-ovest. Ne beneficerà anche il mar Adriatico, che sarà poco mosso.

Il meteo regionale