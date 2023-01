Neve a basse quote e previsioni meteo: in Emilia Romagna è allerta arancione

Bologna, 22 gennaio 2023 - La neve tanto attesa e annunciata è arrivata assieme a un notevole carico di maltempo, con le mareggiate che hanno causato molti danni sulla costa adriatica. La neve sull’Appennino romagnolo è caduta così copiosa che che molti sindaci dell’entroterra di Rimini hanno deciso di tenere chiuse le scuole nella giornata di domani, lunedì 23 gennaio.

Neve: secondo le previsioni meteo non è finita

Le previsioni per lunedì 23 gennaio: allerta arancione

Ma non c’è tregua: da lunedì 23 gennaio, una nuova perturbazione porterà ancora precipitazioni di fiocchi nevosi sia in Appennino che in collina a quote intorno i 100-200 metri. In mattina la neve potrebbe cadere anche in pianura pedecollinare. In mattinata, infatti, la quota neve scende fino ad appena 200 metri.

Sono queste le previsione dell'Arpae, con la Regione Emilia omagna che ha diramato un'allerta arancione fino alla mezzanotte di martedì per piene dei fiumi e frane e piene dei corsi minori sulle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per vento sulle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, per neve sulle province di Ravenna, Forlì Cesena, Rimini, per stato del mare sulla provincia di Ferrara e per mareggiate sulle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

Attenzione al rischio valanghe: nell’Appennino centrale e romagnolo, la possibilità il distacco improvviso di masse nevose è segnalato con allerta gialla.

L'allerta gialla, invece, interessa le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini per piene dei fiumi; a preoccupare sono anche le possibili frane e piene dei corsi minori in province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, le raffiche di vento sulle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, le precipitazioni nevose in provincia di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, e lo stato del mare in province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

Neve: dove e quanta

Secondo Arpae, infatti, in montagna potrebbero arrivare ad accumularsi tra i 20 e i 40 centimetri di neve, mentre in pianura si potrebbe arrivare anche ai 5 centimetri. Se in mattinata, come detto, la quota neve è fissata a 200 metri, un'attenuazione delle precipitazioni dovrebbe verificarsi nel pomeriggio, con la neve che dovrebbe cadere unicamente a quote superiori i 500 metri.

Massima attenzione anche alle raffiche di vento, in quanto secondo le rilevazioni di Arpae, è prevista burrasca che raggiungerà una velocità tra i 75 e gli 88 chilometri orari sulle aree costiere e sul mare. Mare che risulterà tra molto mosso e agitato sotto costa con altezza delle onde fino a 4 metri con moto ondoso in attenuazione nella seconda parte della giornata.

Infine, in collina a causa della pioggia, che potrebbe essere anche mista neve, si potranno verificare fenomeni franosi e un innalzamento dei fiumi, con rischio di piene.

Previsioni meteo martedì 24 gennaio

Ancora neve, ma soltanto in Appennino: i fiocchi cadranno sopra agli 800 metri di quota dove vengono salutati come salvifici di una stagione invernale che non era mai decollata. Dal pomeriggio, iniziano le schiarite su tutta la regione con la graduale attenuazione del maltempo un po’ ovunque.

La tendenza meteo

Il progressivo spostamento verso sud del vortice depressionario presente sul Mediterraneo e la contestuale espansione di un anticiclone tra l'Atlantico e l'Europa occidentale – avvisa l’Arpa regionale – favoriranno flussi in prevalenza settentrionali sulla nostra regione. Si prospettano quindi condizioni di nuvolosità variabile con tratti di sereno ma con possibili addensamenti sui rilievi associati a deboli e sporadiche precipitazioni, nevose oltre i 700 metri.

Le temperature tenderanno a calare soprattutto nei valori minimi notturni verso termine periodo, quando i rasserenamenti saranno più ampi.

Le mappe meteo