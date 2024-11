Neve e previsioni meteo in Emilia Romagna: cambia tutto

Bologna, 11 novembre 2024 – Si attende ogni anno la magia della prima neve per riavvolgere il nastro e tornare a guardare il mondo con gli occhi dei bambini.

Ma per godere dei romantici paesaggi imbiancati, dovremo aspettare ancora qualche giorno, almeno fino al 22 o 23 novembre.

La situazione, che prevedeva i primi nevischi, “si è molto ridimensionata – spiega Luca Lombroso, meteorologo Ampro, tecnico dell’Osservatorio geofisico Unimore –. Domani, martedì 12 novembre, ci sarà il sole, non nevicherà a basse e medie quote, la perturbazione prevista si sposterà a sud-ovest e il tempo, in Emilia Romagna, rimarrà variabile”.

Giovedì 14 e venerdì 15 novembre: Cimone imbiancato?

Fra giovedì 14 e venerdì 15 novembre “l’evoluzione è ancora incerta nei dettagli – ci tiene a precisare Lombroso –. Ma potrebbe comparire qualche fiocco di neve sulle quote medio-alte dell’Appennino, oltre i 1300 metri”.

Insomma, saranno le vette del Cimone (Modena) a presentare qualche punta bianca. Le medie altitudini, di Lagosanto, Sestola o Pavullo, secondo l’esperto, verranno risparmiate.

Nel fine settimana le temperature si abbasseranno ulteriormente, arrivando vicine allo zero

Le temperature dei prossimi giorni in Emilia Romagna

“Le temperature si abbasseranno, avvicinandosi a valori normali per la stagione – spiega Lombroso –. Non ci saranno gelate importanti, il cielo sarà spesso coperto e, per questo, in pianura non si scenderà sotto lo zero”.

La temperatura massima raggiungerà i 7-8 gradi tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre, per scendere sabato mattina, 16 novembre, intorno ai 2 gradi.

Correnti di aria più fredda coinvolgeranno la regione verso la fine della prossima settimana, intorno al 22 e 23 novembre, quando si prevede qualche paesaggio imbiancato in più.

Luca Lombroso, meteorologo Ampro, tecnico dell’Osservatorio geofisico dell'università di Modena e Reggio Emilia

Previsioni meteo giorno per giorno