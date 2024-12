Neve e temporali, continua l’allerta arancione in Emilia Romagna: occhio ai fiumi

Bologna, 9 dicembre 2024 – Neve, freddo, pioggia e occhio ai fiumi: persiste la condizione di maltempo su tutta l’Emilia Romagna, in quanto continua la circolazione depressionaria sul Mediterraneo. Domani, martedì 10 dicembre, continuerà a nevicare sugli Appennini Modenese, Bolognese e Romagnolo sopra gli 800 metri. Nel resto dei territori invece pioverà e farà freddo.

La nuova allerta meteo di Arpae – che scatta a mezzanotte di martedì e durerà 24 ore – è prevalentemente gialla per questi fenomeni in Emilia. Diventa invece arancione in Romagna per quanto riguarda le criticità idraulica e idrogeologica. Sono queste ultime le conseguenze della forte pioggia che continuerà a interessare la Romagna un po’ tutt’oggi. Vediamo nello specifico le aree interessate.

L'allerta di martedì 10 dicembre. Gialla per temporali, neve e mareggiate. Arancione per criticità idraulica e idrogeologica

Allerta arancione: ecco dove

L’allerta arancione riguarda la situazione dei fiumi e le frane. Le piogge di oggi potranno generare incrementi dei livelli idrometrici nel settore centro-orientale a partire dal pomeriggio, con possibili superamenti della soglia 2. Possibili anche fenomeni franosi e diffusi ruscellamenti lungo i versanti, osservato speciale anche il reticolo minore. Sui settori centro occidentali i fenomeni saranno meno diffusi.

Situazione simile anche per domani con “possibili superamenti della soglia 2. Sui settori centro orientali saranno possibili ruscellamenti lungo i versanti, innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore e fenomeni franosi, anche a seguito delle piogge dei giorni precedenti”, fa sapere Arpae.

La neve di oggi, lunedì 9 dicembre

Per oggi, secondo il bollettino di Arpae: “Sono previste ancora precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, intense e persistenti sulla Romagna, dove potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Le nevicate significative saranno limitate a quote superiori a 700-800 metri. Lungo la costa sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) provenienti da nord-est, con intensità in calo nel corso della giornata. Anche il moto ondoso al largo tenderà progressivamente ad attenuarsi, passando da agitato a molto mosso.

I temporali di domani, martedì 10 dicembre

Domani previste precipitazioni di debole-moderata intensità su tutta la regione, risultando più insistenti sulle zone di pianura e collina del settore centrale della regione. Sulla costa e sulla fascia pedecollinare tra Ravennate e Bolognese potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Sono previste nevicate sui rilievi a quote attorno a 700-800 metri, localmente più basse, fino a 400-500 metri, sul settore centrale.

Nella mattinata del 10 dicembre si prevedono condizioni del mare sotto costa che potranno generare localizzati fenomeni di erosione della duna costiera e ingressione marina. Saranno possibili anche localizzate esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.

