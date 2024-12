Neve in Veneto, 45 cm sull’Altopiano di Asiago. Allerta gialla anche per Dolomiti e Alpi

Venezia, 8 dicembre 2024 - Sferzata invernale sulle montagne del Veneto, dove nella notte si sono verificate nevicate (anche abbondanti) su Dolomiti, Alpi bellunesi e Prealpi. Sull'Altopiano di Asiago si registrano in quota fino a 45 centimetri di neve fresca, 18 nella cittadina capoluogo. Coltre bianca anche sulle prealpi veronesi: si misurano dai 20 ai 30 centimetri sul Monte Tomba e Monte Baldo.

Nevicate moderate sulle sulle Dolomiti venete, dove per ora le precipitazioni nevose sono più contenute: si va dai 5 centimetri di Ra Valles, sopra Cortina, ai 10 centimetri delle zone in quota tra Arabba e Falcade. In tutta la regione il clima è freddo e ventoso. Neve anche in autostrada: ecco dove.

Nella tarda serata di ieri, era stata diramata l’allerta gialla per rischio idrogeologico. Stato di attenzione per nevicate sulle Prealpi veronesi e vicentine in quota. Entrambe le allerte restano valide fino alla mezzanotte di oggi, domenica 8 dicembre.

A Venezia si è ripresentato il fenomeno dell'acqua alta, ma la città è rimasta protetta dalle barriere del Mose, alzatosi prima dell'arrivo del picco massimo di marea, che nella laguna interna è rimasta così intorno agli 80 centimetri sul medio, 110 centimetri circa la misura registrata invece in mare aperto.

Per tutta la giornata di oggi, domenica 8 dicembre, l'ingresso nel Mediterraneo di una perturbazione di origine artica determinerà nevicate sulle regioni centro-settentrionali, localmente anche a quote autostradali al Nord. Lo si legge sul sito web di Autostrade per l'Italia che aggiunge che sono previste precipitazioni nevose su: A1 Direttissima; A1 Panoramica tra Rioveggio e Barberino; A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto e SS51 Alemagna; A23 Udine-Tarvisio tra Carnia e Confine di Stato.

Autostrade per l'Italia raccomanda di mettersi in viaggio solo se equipaggiati di pneumatici invernali o in alternativa muniti di catene a bordo, che in ogni caso devono essere sempre montate in area di servizio, area di parcheggio o piazzola di sosta. È inoltre fondamentale informarsi prima di mettersi in viaggio sulla situazione meteo e di viabilità.