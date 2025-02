Neve, temporali e vento in Emilia Romagna: fino a quando dura il maltempo. Le previsioni meteo

Bologna, 14 febbraio 2025 – Il ciclone di San Valentino è arrivato anche in Emilia Romagna e ha portato con pioggia e neve. Fiocchi sono iniziati a cadere da questa notte (e sono previsti anche nelle ore successive a quote sempre più basse fino alla pianura) sull'Appennino Romagnolo oltre i 1100 metri. Al rifugio Capanna Campigna, in provincia di Forlì-Cesena, sono caduti già 15-20cm di neve fresca.

Nevica abbondantemente sull'Appennino romagnolo, previste nevicate anche a quote molto basse (foto da Emilia Romagna Meteo)

Come avevano annunciato le previsioni meteo e il bollettino Arpae per oggi è prevista un’allerta arancione per vento di burrasca e una gialla per neve (estesa anche alla giornata di domani). L’aria fredda arrivata dal Nord porta con sè un abbassamento sensibile delle temperature e precipitazioni diffuse anche a sfondo temporalesco, mare agitato e possibili mareggiate.Si sono già registrati dalla mattinata fenomeni intensi sulle pianure Parmensi e Reggiane, su quelle Ferraresi, Bolognesi e della Romagna settentrionale. Grandine segnalata nelle pianure a Nord di Parma. Una perturbazione interessa anche il territorio dell'Alta Valmarecchia (Rimini) e si estende anche alle aree collinari e costiere. Da sabato pomeriggio-sera le condizioni meteo dovrebbero migliorare portando rischiarite e maggiore stabilità.

Il maltempo, peraltro, preoccupa Bologna (dove piove e si assiste al fenomeno della neve tonda): l'amministrazione, in via precauzionale, ha deciso di aprire il Centro operativo comunale per monitorare "con una soglia di attenzione alta" l'evolversi della situazione sul territorio. La decisione segue l'allerta emanata da Arpae e Regione Emilia-Romagna per la giornata di oggi, che riporta per il Comune di Bologna una criticità idraulica e idrogeologica con codice colore giallo.

Nuova allerta meteo per la giornata di domani, sabato 15 febbraio. Si tratta di un’allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per stato del mare nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

"Per la giornata di sabato 15 febbraio si prevedono precipitazioni deboli sull'Appennino orientale, con quota neve intorno a 500 metri, già in esaurimento nelle prime ore del mattino. Nei settori centro-orientali non si escludono residui fenomeni di ruscellamento e fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili. La criticità idraulica nella pianura centro-orientale è riferita alla propagazione della piena nei tratti vallivi. Si prevedono condizioni di mare agitato con altezza dell'onda tra 2,5 e 3,2 metri in attenuazione nella seconda parte della giornata. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione dei litorali, in particolare sulla costa romagnola”, dice il bollettino Arpae.

Il meteorologo Ampro Roberto Nanni spiega che la “massa d’aria di origine artica che lambirà il nostro Paese, richiamata dalla circolazione depressionaria, farà precipitare le temperature e la neve a 200-500 metri entro la sera di San Valentino. Anche se, nei rovesci più intensi non è escluso che qualche fioccata possa spingersi fin sui 100 metri sopratutto sull’Appennino centrale, le zone di pianura avrebbero comunque una scarsa probabilità di essere coinvolte, se non temporaneamente con pioggia mista a neve”. L’agenzia regionale Arpae invece dice che “non si escludono temporanee nevicate o acqua mista a neve anche a quote prossime alla pianura”,

Sulle montagne centro-occidentali sono attesi – prosegue Nanni – “accumuli di neve anche di 30-40 centimetri entro la mezzanotte di venerdì (20/30 su quelle romagnole) e fino a 10/20 centimetri indicativamente a partire da 500-600 metri. Tuttavia già nella mattinata di sabato i fenomeni si esauriranno lasciando spazio a parziali schiarite. Residue nevicate a quote di bassa collina anche sulla Romagna (3-400 metri), ma in rapido esaurimento, mentre a Nord-Ovest il tempo si presenterà fin da subito più soleggiato. Tra le località romagnole che sabato potremmo vedere imbiancate, solo per citarne alcune, potrebbero essere San Marino, buona parte del Montefeltro, le alti valli dal Santerno al Rubicone”.

Nella giornata di venerdì 14 febbraio “precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale sopratutto sulle aree centro-orientali. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a divenire più insistenti concentrandosi sulla fascia appenninica centrale. Nevicate anche abbondanti inizialmente a quote alte ma in rapido abbassamento nel corso del pomeriggio e sera fin sui 100-200 metri in Emilia orientale (sopratutto tra il modenese e i bolognese), al di sopra dei 400 metri in Romagna. Esaurimento dei fenomeni a partire da ovest in tarda serata”.

Nanni annuncia per sabato 15 febbraio “addensamenti ancora compatti sulla Romagna meridionale con piogge e rovesci tra pianura e coste durante la notte. Nevicate al di sopra dei 3-400 metri ma in esaurimento in tarda mattinata. Poco nuvoloso sulle pianure e dorsale emiliana con schiarite che si faranno strada estendendosi poi dal pomeriggio/sera all’intera regione”.

Nella giornata di domenica il tempo sarà poco nuvoloso o velato sull’intera regione, “salvo la presenza di nubi basse sparse con la possibilità che risultino più compatte in Romagna. Non sono previsti fenomeni di rilievo”,

Secondo Arpae “nell'intero periodo saremo interessati da un flusso di correnti settentrionali moderatamente fredde ma sostanzialmente stabili. Sono attese schiarite alternate a temporanei addensamenti soprattutto sul settore orientale e lungo i rilievi senza precipitazioni. Le temperature minime saranno diffusamente inferiori allo zero per tutto l'intervallo considerato, massime intorno a 8/9 gradi in pianura. Tendenza ad aumento dei valori termici a fine periodo”.

Le temperature sono “in netta diminuzione le minime soprattutto domenica, con valori tra -1 e -3 gradi sulle pianure dove saranno possibili estese gelate, 0/2 gradi lungo la fascia costiera. Massime tra 7 e 10 gradi con un leggera flessione attesa lunedì 17 febbraio", conclude Nanni.