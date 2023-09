Nubifragio oggi a Forlì: allagate le strade già colpite dall’alluvione

Bologna, 15 settembre 2023 – I temporali si stanno abbattendo sull’Emilia Romagna come previsto dall’allerta meteo di ieri, valido al momento per tutta la giornata di oggi, venerdì 15 settembre. Un violento nubifragio si è abbattuto all’alba a Forlì (foto e video), nelle zone già colpite dall’alluvione del 16 maggio scorso, con strade allagate e disagi. Downburst in serata a Riccione.

Questa mattina invece le precipitazioni stanno interessando soprattutto le pianure delle province di Bologna, Modena e Parma.

Nubifragio a Forlì del 15 settembre 2023, in pochi minuti sono caduti 45 millimetri di pioggia in città

Allerta nubifragi, ecco dove

In particolar modo a Forlì, intorno alle 5,30, sono caduti in pochi minuti ben 45 millimetri di pioggia. Il violento nubifragio si è abbattuto anche nei quartieri colpiti dall'alluvione dello scorso maggio, ovvero Romiti e San Benedetto, con le caditoie che non sono riuscite a ricevere la grande quantità di acqua caduta. Gli allagamenti si sono verificati soprattutto nella zona di via Gorizia, via Pelacano, via Lunga e relative traverse e tra via Locchi-Nervesa e alla Cava.

Tante telefonate ai vigili del fuoco di cittadini preoccupati per garage e scantinati allagati. Segnalato anche l'allagamento nei pressi del parcheggio di viale Vittorio Veneto. Complessivamente sono una decina gli interventi che hanno tenuto impegnati questa mattina il personale del comando provinciale dei pompieri.

Lunedì in città è atteso il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che insieme al ministro Valditara inaugurerà l'anno scolastico come segno di vicinanza agli studenti e alle loro famiglie colpiti dall'alluvione.