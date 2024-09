Nuova allerta arancione in Emilia Romagna: quanto dura il maltempo

Bologna, 8 settembre 2024 – Il maltempo in arrivo fa alzare il livello di attenzione in Emilia Romagna: l’allerta meteo arancione (criticità moderata) emanata ieri da Arpae e Protezione Civile si estende, per la giornata di oggi, domenica 8 settembre, a tutta la regione e continua anche domani, lunedì 9 settembre, solo in alcune zone.

Vediamo in dettaglio le previsioni meteo con l’arrivo della tempesta ‘Atena’, così denominata dall’Aeronautica militare per la sua particolare conformazione.

Nella giornata di oggi, il transito di un'intensa saccatura atlantica determinerà spiccata instabilità. Sono previsti temporali anche forti che interesseranno l’intera Emilia Romagna a partire dal settore centro-occidentale.

Le precipitazioni intense potranno generare diffusi fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.

Nel settore centrale i livelli idrometrici dei fiumi collinari e montani potranno localmente raggiungere la soglia 2.

"Sarà elevato il rischio di fenomeni intensi e possibili criticità legate a nubifragi per temporali violenti associati anche a forti raffiche di vento”, avverte il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni.

Che tempo farà domani: le zone a rischio

Nella prima parte della giornata di lunedì 9 settembre sono previsti temporali più probabili su settore centro-orientale. La criticità idraulica – fa sapere Arpae – è riferita alla propagazione delle piene dei fiumi nel settore centro-occidentale e alla persistenza delle piene nel settore orientale.

Nelle zone montane e collinari non si escludono occasionali frane sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

Così come, lungo la costa, potrebbe verificarsi l’erosione del litorale nelle prime ore della giornata.

L'allerta meteo in Emilia Romagna per lunedì 9 settembre: è arancione per criticità idraulica e gialla per criticità idraulica e temporali

Quando torna il maltempo

Secondo i modelli Arpae, martedì 10 settembre tornerà il bel tempo (con possibilità di piovaschi o rovesci sparsi solo sul crinale appenninico centro-orientale nel pomeriggio), ma già da mercoledì 11 settembre l'ingresso di una nuova perturbazione, proveniente dall'Europa settentrionale, porterà un nuovo peggioramento con precipitazioni fino a venerdì 13 settembre.

Da sabato 14 settembre riecco il sole. Temperature in progressiva flessione, poi in aumento a termine periodo.

"Dal punto di vista termico questo nuovo passaggio perturbato sarà associato all’ingresso di aria più fresca con temperature in calo tra giovedì e venerdì verso valori anche sotto le medie stagionali – spiega Roberto Nanni -. Un rialzo termico dovrebbe avvenire poi tra domenica e l’inizio della settimana successiva, in coincidenza di un rinforzo dell’alta pressione con conseguente maggiore stabilità ma senza il rischio di caldo intenso”.

