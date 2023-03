Nuova allerta meteo: fronte freddo fino a quando in Emilia Romagna, le zone a rischio

Meteo, colpo di coda dell’inverno frena la primavera: cosa succede in Emilia Romagna

Allerta arancione per vento forte in Emilia Romagna: le previsioni meteo

Per approfondire:

Bologna, 26 marzo 2023 – Prosegue anche per la giornata di domani, lunedì 27 marzo, lo stato di attenzione dovuto al maltempo in Emilia Romagna in alcune aree.

Nella giornata di oggi, domenica 26 marzo, vige l’allerta arancione e gialla emessa da Arpae per vento forte, più a rischio le zona del crinale appenninico e collinari del sud della regione.

Allerta meteo per vento forte in Emilia Romagna prolungata a lunedì 27 marzo solo in alcune zone della regione

Burrasca moderata o forte anche domani sul settore occidentale, sulla fascia costiera e sul mare. “Deboli precipitazioni interesseranno il settore centro-orientale, che potranno essere nevose nella sera attorno a 700/800 metri con accumuli al suolo non significativi”, si legge nell’avviso.

Quella che sta attraversando l’Italia al centro nord, compresa l’Emilia Romagna, è una perturbazione nord-atlantica che si sposterà a sud nel corso della giornata di domani, accompagnata da venti freddi da nord (Tramontana e Maestrale), che faranno affluire una massa d'aria di origine artica, responsabile di un sensibile calo delle temperature e del ritorno della neve in Appennino.

Un blitz di breve durata perché già da martedì in Emilia Romagna si consolida un’area anticiclonica che porta con sé condizioni di tempo stabile fino a giovedì, con un repentino rialzo termico con valori che torneranno sopra la media. Secondo i modelli previsionali di Arpae, il tempo tornerà variabile verso il fine settimana.

Le previsioni del tempo giorno per giorno