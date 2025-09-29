Ondata di freddo e temporali: quando arriva in Emilia-Romagna e quali sono le zone più a rischio

Bologna, 29 settembre 2025 – Tra temperature in calo e piogge sparse è tempo di indossare abiti più pesanti e di avere l'ombrello sempre a portata di mano. A confermare la necessità di fare il prima possibile il cambio dell’armadio è il presidente di Ampro (Associazione Meteo Professionisti) Pierluigi Randi, che sottolinea come la stagione autunnale sia ormai entrata nel vivo.

Il grafico delle temperature attese a Forlì, Cesena e Rimini: tra venerdì e sabato il grande freddo

Quando arriva il freddo

“Se oggi e domani non sono previste particolari novità, con condizioni stabili in tutta la regione, mercoledì un nucleo di aria fredda proveniente da nord-est colpirà l’Italia centro-meridionale. Sebbene si tratti di un fenomeno di marginale interesse per l’Emilia-Romagna - precisa il meteorologo -, provocherà qualche rovescio temporalesco sulla fascia costiera”.

Quali sono le zone più a rischio

Le precipitazioni, a carattere intermittente e concentrate tra martedì sera e mercoledì, colpiranno soprattutto il Ravennate e il Riminese, mentre procedendo verso l’entroterra il rischio di pioggia è meno probabile. “Sono piogge che difficilmente daranno vita ad accumuli pericolosi e che non causeranno un consistente innalzamento dei livelli idrometrici - assicura Randi -. Ci sarà qualche temporale di forte intensità, ma non è atteso alcun evento meteorologico estremo”.

Freddo a Bologna, Ferrara e Ravenna: ecco le previsioni per i prossimi giorni

Torna il sole, arriva il gelo

Sul fronte piogge, a partire da giovedì, ci si aspetta un progressivo miglioramento, che però verrà accompagnato da una forte diminuzione dei valori termici. In arrivo, dunque, quattro giorni di freddo, fino a domenica compresa, con temperature al di sotto della norma in tutta l’Emilia-Romagna. Massime che si aggirano intorno ai 20°, minime che scenderanno, soprattutto nelle aree rurali di aperta campagna, sotto i 10° e una temperatura media che oscilla tra i 14° e i 16°.

Previsioni meteo a Modena, Reggio Emilia e Parma: ecco l'abbassamento delle temperature previsto

Cosa succede da domenica

Terminata questa breve fase di freddo, da domenica, le temperature, che saranno sostanzialmente omogenee in tutta l’Emilia-Romagna con valori più elevati lungo la costa, si riallineeranno verso la norma stagionale. “Sarà una settimana piuttosto fredda, più consona al periodo di fine ottobre - avverte Randi -. Non ci dobbiamo aspettare giornate invernali, ma la percezione del freddo sarà maggiore rispetto a ciò che segneranno i termometri. Questo sia perché veniamo da un settembre caldo sia per effetto del vento. Infatti, la massa d’aria in arrivo sulla regione ha origine continentale, perciò sarà fredda e poco umida”, conclude.

Le correnti di vento si faranno sentire soprattutto tra mercoledì e giovedì, con maggiore intensità nella zona costiera rispetto che verso l’interno. Infine, il mar Adriatico ha registrato temperature superficiali ancora al di sopra delle norma.