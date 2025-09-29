Bologna, punto interrogativo

Bologna, punto interrogativo

MeteoOndata di freddo e temporali: quando arriva in Emilia-Romagna e quali sono le zone più a rischio
29 set 2025
FILIPPO BIONDI
Ondata di freddo e temporali: quando arriva in Emilia-Romagna e quali sono le zone più a rischio

Le previsioni meteo: l’inizio di ottobre porterà un deciso calo delle temperature e piogge (ma senza accumuli pericolosi). Il fine settimana? Si annuncia vento forte

Quanto pioverà nei prossimo giorni? Ecco la previsione dei millilitri cumulati per provincia (dati Glscienze research group)

Bologna, 29 settembre 2025 – Tra temperature in calo e piogge sparse è tempo di indossare abiti più pesanti e di avere l'ombrello sempre a portata di mano. A confermare la necessità di fare il prima possibile il cambio dell’armadio è il presidente di Ampro (Associazione Meteo Professionisti) Pierluigi Randi, che sottolinea come la stagione autunnale sia ormai entrata nel vivo.

Il grafico delle temperature attese a Forlì, Cesena e Rimini: tra venerdì e sabato il grande freddo
Quando arriva il freddo

“Se oggi e domani non sono previste particolari novità, con condizioni stabili in tutta la regione, mercoledì un nucleo di aria fredda proveniente da nord-est colpirà l’Italia centro-meridionale. Sebbene si tratti di un fenomeno di marginale interesse per l’Emilia-Romagna - precisa il meteorologo -, provocherà qualche rovescio temporalesco sulla fascia costiera”.

Quali sono le zone più a rischio

Le precipitazioni, a carattere intermittente e concentrate tra martedì sera e mercoledì, colpiranno soprattutto il Ravennate e il Riminese, mentre procedendo verso l’entroterra il rischio di pioggia è meno probabile. “Sono piogge che difficilmente daranno vita ad accumuli pericolosi e che non causeranno un consistente innalzamento dei livelli idrometrici - assicura Randi -. Ci sarà qualche temporale di forte intensità, ma non è atteso alcun evento meteorologico estremo”.

Freddo a Bologna, Ferrara e Ravenna: ecco le previsioni per i prossimi giorni
Torna il sole, arriva il gelo

Sul fronte piogge, a partire da giovedì, ci si aspetta un progressivo miglioramento, che però verrà accompagnato da una forte diminuzione dei valori termici. In arrivo, dunque, quattro giorni di freddo, fino a domenica compresa, con temperature al di sotto della norma in tutta l’Emilia-Romagna. Massime che si aggirano intorno ai 20°, minime che scenderanno, soprattutto nelle aree rurali di aperta campagna, sotto i 10° e una temperatura media che oscilla tra i 14° e i 16°.

Previsioni meteo a Modena, Reggio Emilia e Parma: ecco l'abbassamento delle temperature previsto
Cosa succede da domenica

Terminata questa breve fase di freddo, da domenica, le temperature, che saranno sostanzialmente omogenee in tutta l’Emilia-Romagna con valori più elevati lungo la costa, si riallineeranno verso la norma stagionale. “Sarà una settimana piuttosto fredda, più consona al periodo di fine ottobre - avverte Randi -. Non ci dobbiamo aspettare giornate invernali, ma la percezione del freddo sarà maggiore rispetto a ciò che segneranno i termometri. Questo sia perché veniamo da un settembre caldo sia per effetto del vento. Infatti, la massa d’aria in arrivo sulla regione ha origine continentale, perciò sarà fredda e poco umida”, conclude.

Le correnti di vento si faranno sentire soprattutto tra mercoledì e giovedì, con maggiore intensità nella zona costiera rispetto che verso l’interno. Infine, il mar Adriatico ha registrato temperature superficiali ancora al di sopra delle norma.

© Riproduzione riservata