Ottobrata 2025, in Emilia Romagna tornano sole e caldo: quanto dura l’ultimo tocco d’estate

Bologna, 7 ottobre 2025 - L'autunno si è presentato con un assaggio d'inverno, ma ora si torna a respirare un clima più mite e luminoso. Dopo le prime fredde giornate di ottobre (che hanno convinto alcuni Comuni ad accendere in maniera preventiva il riscaldamento), un campo di alta pressione sta riportando temperature gradevoli e cieli sereni su gran parte del Paese, Emilia-Romagna e Marche comprese.

È il momento delle cosiddette 'ottobrate', quei periodi di sole e tepore che, secondo la tradizione popolare, regalano un ultimo tocco d'estate prima che l'autunno prenda definitivamente il sopravvento. Quest'anno, spiega Pierluigi Randi, presidente Ampro - associazione meteo professionisti Italia, le condizioni porteranno le massime attorno ai 22 gradi e stabilità atmosferica almeno per tutta la settimana.

Randi, siamo entrati nella cosiddetta ottobrata…

"Abbiamo superato la fase più fredda, che ha raggiunto il culmine nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre. In Emilia e in alcune zone della Romagna si sono registrati valori minimi fino a un grado, dunque molto bassi per la stagione autunnale, praticamente invernali. Poi c'è stato un veloce passaggio perturbato che ha introdotto una nuova massa d'aria, fredda ma di origine atlantica, quindi meno rigida rispetto a quella della settimana precedente. Ora stiamo assistendo alla rimonta di un campo di alta pressione proveniente da sud-ovest, accompagnato da aria più mite”.

Quindi le temperature continueranno a salire nei prossimi giorni?

"Esatto. L'aria fredda dei giorni scorsi si è sedimentata nelle pianure e nelle vallate, perciò al mattino farà ancora un po' fresco, già nei prossimi giorni le temperature pomeridiane aumenteranno. Per tutta la settimana avremo condizioni di tempo stabile e gradevole".

Di quanti gradi parliamo?

"Le temperature massime arriveranno intorno ai 21-22 gradi, valori nella norma per la prima metà di ottobre. Le minime notturne torneranno a sfiorare i 10 gradi, dopo aver toccato valori più bassi nei giorni scorsi".

E la prossima settimana, le temperature torneranno ad abbassarsi?

"Non si prevedono cali termici significativi. Potrebbe tornare un po' di instabilità, ma non nella prima parte. Per almeno 7-8 giorni le temperature rimarranno su valori gradevoli, lontani dal freddo della scorsa settimana".

Le previsioni meteo nei prossimi giorni in Emilia Romagna