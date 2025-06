Picco del caldo, bollino rosso a Bologna. Prossimi giorni: rischio grandine in Emilia

Bologna, 13 giugno 2025 – Come già annunciato, questi sono giorni di caldo intenso sull’Emilia-Romagna, così come sul resto d’Italia. In regione nella giornata di oggi si sono raggiunti anche picchi di oltre 34 gradi centigradi in certe città. E a Bologna sarà una domenica da bollino rosso, dopo l’arancione di oggi e domani.

Però, mentre l’anticiclone africano sarà presente per tutto il weekend, è atteso tra domenica sera e lunedì un veloce blitz temporalesco, che dovrebbe abbassare leggermente le temperature.

Prevista anche grandine

Dal pomeriggio del 15, una piccola massa d'aria atlantica in discesa dalla Normandia, trasformerà il calore accumulato in questi giorni in temporali anche violenti. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ilmeteo.it. “Nelle prossime 72 ore – afferma – il sole splenderà su tutto lo Stivale. Le massime raggiungeranno i 35-36°C da Nord a Sud con picchi locali di 38°C a Firenze e Bologna (dove infatti è in vigore il bollettino arancione, ndr), 37°C a Roma, 40°C in Sicilia e 42°C in Sardegna”. Da domenica pomeriggio i temporali scenderanno dalle Alpi verso la Pianura Padana e le temperature caleranno. “Si temono acquazzoni anche con grandine e colpi di vento – continua Tedici – dapprima tra Piemonte orientale, Lombardia ed Emilia poi in serata anche sul Nordest”. Lunedì a rischio maltempo saranno le regioni adriatiche, dapprima al nord e poi, dal pomeriggio, anche al centro. Probabilmente saranno colpite anche le Marche.

Le temperature di oggi

I picchi di calore oggi hanno oscillato tra i 29/30 gradi e i 33/34 gradi. Se si guarda la situazione di oggi alle ore 15, nel Ferrarese c’è stata una media di 32/33 gradi. Sulla Riviera si è passati dai 27 di Cesenatico ai 30,8 di Rimini. Nell’entroterra romagnolo è stato più caldo a Cesena con 31 gradi, ma anche sull’Appennino si viaggiava sui 30 gradi. Risalendo lungo la via Emilia: 34,1 gradi a Imola e 32,7 a Castel San Pietro Terme, mentre sotto le Due Torri circa 32 gradi.

Poi ancora: 33,2 a Modena; 34,5 a Reggio Emilia; 33,6 a Parma e 34,4 a Piacenza. Uscendo dalle città: sopra i 32 e i 33 gradi in tutta la pianura, quindi nei territori della bassa bolognese, modenese e reggiana.

Qualche grado in meno sulla fascia Appenninica, ma non troppo. Ecco alcuni picchi: ben 31,3 gradi a Vergato (nel bolognese); 30,2 a Pavullo nel Frignano (modenese); 31,1 a Selvanizza (parmense).

Rifugi climatici: sono 15 a Bologna

Il l’allarme caldo in città, tra le azioni messe in campo dal Comune di Bologna si inserisce quest'anno anche la mappatura di una rete dei rifugi climatici, accessibili e gratuiti, sull'esempio di altre città europee. Confermati inoltre il progetto di prevenzione degli effetti nocivi delle ondate di calore e il Piano di Monitoraggio Anziani in Solitudine.

Dopo primi sopralluoghi per la verifica dei criteri, la rete dei rifugi climatici comprende al momento sette spazi interni, tutti ad accesso libero e gratuito e sette parchi e giardini pubblici.

Situazione del mare e divieto di balneazione

Mentre i dati di Daphne attualmente mostrano valori nella norma per quanto riguarda la salute del mare – ancora presto per sapere se quest’anno la temperatura al largo della Romagna batterà il record di sempre – è stata emessa un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nel Ravennate.