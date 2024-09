Piene dei fiumi in Emilia Romagna: è ancora allerta

Bologna, 23 settembre 2024 - Piene dei fiumi: è ancora allerta meteo gialla domani 24 settembre in Emilia Romagna, con criticità nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini dovute allo smaltimento delle acque esondate nei giorni scorsi. C’è ancora preoccupazione dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la regione causando alluvioni in diverse zone.

Allerta gialla per le piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini

Situazione che comunque va migliorando visto che l’allerta arancione emanata per oggi per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, gialla nel resto della regione.

"Nella giornata di martedì 24 settembre - si legge nel bollettino diramato dall'Arpae - non si prevedono fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento. La criticità idraulica di codice colore giallo nel settore centro-orientale è relativa a possibili incrementi idrometrici sui corsi d'acqua su cui insistono fragilità arginali, dovuti alle piogge del giorno precedente, e al permanere della difficoltà nello smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua che gravano sulle zone di pianura e sul reticolo secondario di bonifica".

Un occhio anche alle zone montane e collinari dove "non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti".

Le previsioni di martedì 24 settembre

Il cielo domani, martedì 24 settembre, sarà prevalentemente nuvoloso per tutto il corso della giornata. Nella mattinata, nubi basse in parziale dissolvimento ; dal pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso per il transito di nuvolosità stratificata medio-alta con assenza di precipitazioni. In tarda serata-notte sono previste ampie schiarite a partire dal settore occidentale. Le temperature minime saranno comprese tra 13 e 16 gradi, le massime tra 21 e 25 gradi.

Che tempo farà mercoledì 25 settembre?

Ancora niente sole mercoledì: cielo poco nuvoloso al mattino con aumento delle nubi dal pomeriggio e possibili brevi rovesci sparsi in diverse zone della regione, sia nell'entroterra che sulla costa settentrionale. Temperature con valori minimi compresi tra 13 gradi della pianura occidentale e 18 gradi della costa. Massime intorno ai 23 gradi.

