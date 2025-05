La pioggia non si placa, ancora allerta temporali in Emilia-Romagna: ecco le zone colpite

Bologna, 7 maggio 2025 – Emanata in Emilia-Romagna l’allerta meteo gialla per temporali, con un'intensa giornata di maltempo prevista per domani, giovedì 8 maggio. Continua dunque la scia di maltempo iniziata lunedì nella nostra regione e che in alcuni territori ha provocato danni e disagi. Nel Modenese per esempio: cantine allagate e strade come fiumi per una bomba d’acqua. L’allerta prevista per domani è in continuità con quella in vigore oggi, che riguarda però principalmente la parte est della regione.

Le zone più colpite

Le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini saranno le più colpite. Le condizioni meteo saranno instabili e sono attesi fenomeni intensi che potrebbero causare disagi, in particolare nelle zone montane e collinari.

Il bollettino

Emanata oggi, l’allerta è valida dalla mezzanotte di domani fino alla mezzanotte del 9 maggio e prevede che, durante la giornata di giovedì, in particolare nelle ore pomeridiane, ci saranno "condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulla fascia appenninica, localmente in estensione anche alla pianura".

Nelle zone montane e collinari interessate da temporali, "non si escludono occasionali ruscellamenti e fenomeni franosi, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti".

Cosa aspettarsi domani

Il cielo sarà generalmente nuvoloso, con rovesci sparsi più probabili sui rilievi appenninici, in esaurimento in serata. Le temperature non subiranno variazioni significative, con valori minimi che oscilleranno tra i 10 e i 12 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 19-20 gradi. I venti saranno deboli e variabili, con il mare da poco mosso a mosso.

Previsioni per il 9 maggio 2025

Per venerdì 9 maggio, la nuvolosità sarà variabile, con addensamenti più consistenti a ridosso dei rilievi, dove si verificheranno rovesci. Le temperature minime si manterranno stabili tra 9 e 13 gradi, mentre le massime saliranno lievemente, raggiungendo i 19-22 gradi. I venti rimarranno deboli e variabili, e il mare continuerà ad essere poco mosso.

Il meteo per il weekend

Secondo le previsioni Arpae da sabato 10 a martedì 13, il tempo sarà caratterizzato da variabilità, con annuvolamenti diurno e rovesci locali soprattutto sui rilievi. L'intensificazione dei fenomeni è prevista per lunedì e martedì. Le temperature resteranno stazionarie o in lieve aumento, ma si prevede un abbassamento da martedì.

La mappa giorno per giorno