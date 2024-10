Previsioni per vedere l'aurora boreale in Emilia Romagna

Bologna, 11 ottobre 2024 – Per gli amanti degli spettacoli naturali, come è stato quello dell’aurora boreale di ieri sera, mercoledì 10 ottobre, che si è manifestato anche in Emilia Romagna (foto), c’è una bella notizia. La splendida luce rossastra che colora i cieli di buona parte del pianeta potrebbe essere visibile nella nostra regione anche stasera e nelle sere a seguire. Ce lo spiega il presidente dell’Associazione meteo professionisti (Ampro) Pierluigi Randi.

Previsioni: quando si ripeterà l’aurora boreale

"L’evento di mercoledì è stato meno intenso rispetto a quello che si era presentato a maggio – puntualizza Randi –, però c’è la possibilità – ma non la certezza – che si ripeta anche nei prossimi 3-4 giorni, anche se con meno probabilità rispetto a quella che c’era ieri. Da stasera fino a domenica 13 ottobre le percentuali si abbassano dal 50-60% al 40-50%, mentre dovrebbe esserci un nuovo picco lunedì 14 ottobre, quando le chances si tornano da alzare a quasi il 60%. Inoltre, stasera e domani sera il fenomeno forse sarà un po’ meno percettibile a occhio nudo a causa della presenza di nubi in cielo”.

Il momento giusto per osservare l’aurora boreale

“Il fenomeno è sempre lo stesso – prosegue l’esperto -: si presentano delle formazioni iridescenti in cui prevale il colore al rosso o viola porpora, tipico delle nostre altitudini. Questo evento ha intensità variabili e le fasi nitide potrebbero durare non moltissimo, ma ripetersi più volte. Il momento migliore per osservare l’aurora boreale (chi volesse seguire l’evolversi del fenomeno può farlo sul sito dell’agenzia Noaa, ndr) è dopo il tramonto, diciamo dalle 20 fino a mezzanotte. La visibilità cala però a notte fonda, quando le luci artificiali si fanno più intense”.

I luoghi dove avere la visuale migliore

“Per questo per avere una visuale migliore – conclude Randi –, è consigliabile scegliere un luogo lontano dall’inquinamento luminoso. Meglio quindi lasciare la città e avvicinarsi alla collina, alle alture, perché se il fenomeno è debole basta poco per non vederlo per niente. Peraltro, siamo entrati nel pieno dell’autunno e la foschia può peggiorare la situazione”.