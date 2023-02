Previsioni meteo in Emilia Romagna: quando arriva il caldo con l’anticiclone di San Valentino

Le previsioni meteo del weekend

Bologna, 10 febbraio 2023 – Abbiamo ancora negli occhi le immagini delle spiagge della Riviera imbiancate dalla neve ed è tempo di prepararci a un nuovo stravolgimento climatico: l’hanno chiamato l’anticiclone di San Valentino ed è già approdato sulle coste della Sicilia sud-orientale, portando venti di tempesta, piogge abbondanti e violente mareggiate. Fenomeni particolarmente intensi, dovuti allo scontro del gelo russo (infiltratosi nei giorni scorsi nella penisola) con il caldo tunisino, su un mar Mediterraneo assai tiepido per il periodo.

Quando arriva il caldo

Secondo gli esperti meteo, il nuovo afflusso dai connotati tropicali ingloberà l’Italia – e gran parte dell’Europa – tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, mandando ancora una volta in letargo l’inverno. Il tempo tornerà stabile e largamente soleggiato soprattutto al Centronord: una pessima notizia per le regioni del nord, in particolare per il Nordovest che, lo ricordiamo, è in preda a un grave stato siccitoso (manifestatosi con drammatica evidenza soprattutto in Piemonte).

Il Sud rimarrà ai margini dell’azione anticiclonica, con ancora qualche locale rovescio possibile, ma questa volta nevoso, a quote alte, per effetto del rialzo repentino delle temperature. Un rialzo termico che, di fatto, sarà marcato al Centronord: i valori risaliranno rapidamente di almeno 10 gradi in montagna, riportando ovunque il termometro sopra i 12-13°C. Nottetempo e al mattino, tuttavia, si potranno verificare gelate in pianura, per effetto dell’inversione termica e dell’irraggiamento notturno.

Temperature medie del weekend

Per quel che riguarda il tempo previsto nel weekend e all’inizio della settimana in Emilia-Romagna, sabato 11 e domenica 12 febbraio saranno giornate soleggiate, ma ancora decisamente fredde: secondo i meteorologi di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente), le temperature minime resteranno stazionarie, comprese tra -1 e -4 gradi nei centri urbani, ma con valori di alcuni gradi inferiori in aperta campagna, con estese gelate notturne e mattutine. Le massime saranno, tuttavia, in lieve aumento, con valori intorno a 7/8 gradi nella giornata di sabato e 10 gradi in quella di domenica. La tendenza per la prima parte della prossima settimana (tra lunedì 13 e giovedì 16 febbraio) parla sì di un rialzo termico, ma anche del ritorno delle nebbie in pianura.

“Il graduale consolidamento di un campo di alta pressione”, si legge sul bollettino di Arpae, “favorirà condizioni di tempo stabile sull'intero territorio, con tendenza a incremento di foschie dense e nebbie sulle aree pianeggianti a partire da martedì 14 febbraio. Temperature inizialmente in lieve aumento, ma ancora con deboli gelate notturne e al primo mattino. Le massime tenderanno a diminuire in pianura a causa del persistere delle nebbie”.