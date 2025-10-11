Previsioni meteo in Emilia-Romagna: ancora sole poi aumentano freddo e instabilità

Bologna, 11 ottobre 2025 – Dopo un inizio di ottobre all’insegna del freddo e della forte instabilità piovosa, la prossima settimana porterà con sé un graduale miglioramento.

Le previsioni meteo del fine settimana

In tutta l’Emilia-Romagna, le giornate di sabato e domenica 12 ottobre saranno caratterizzate da un clima mite e soleggiato con temperature al di sopra della norma e qualche velatura nebbiosa di passaggio. I picchi più caldi si registreranno nelle aree interne dell’Emilia, dove nei centri urbani come Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma i valori massimi oscilleranno tra i 22 e i 24 gradi, mentre quelli minimi tra i 10 e i 13 gradi. Indici termici un po’ più bassi, invece, per quanto riguarda la costa adriatica.

Più freddo e instabilità in arrivo

A partire da martedì, si prevede un lieve e quasi impercettibile abbassamento delle temperature, che progressivamente si riallineeranno alla media stagionale di 19 gradi. Questo il quadro generale delineato dal tecnico meteorologo di Ampro (Associazione meteo professionisti Italia) Roberto Nanni, il quale anticipa che, da lunedì, “alcuni nuclei di aria fredda provenienti dall’Europa orientale provocheranno un incremento della nuvolosità stratificata, offuscando il cielo sereno. Queste foschie e nebbie, che si solleveranno soprattutto durante la mattinata, saranno più dense nella fascia preappenninica, lungo l’asse del fiume Po, nel Ravennate e nel Ferrarese. Sebbene in tali zone le minime possano toccare anche gli 8 gradi - precisa Nanni - non ci saranno significative conseguenze in termini di precipitazioni”.

I due fronti e l’Italia in mezzo

Dunque, per la prossima settimana, il rischio di maltempo resta piuttosto basso su tutta la regione, a eccezione di alcune zone dell’Appennino centrale che potrebbero essere colpite da qualche rovescio di carattere temporalesco. "Secondo i modelli previsionali, sarà la settimana compresa tra lunedì 20 e domenica 26 a essere caratterizzata da un aumento delle piogge - afferma il meteorologo -. In questo momento, l’Italia si trova in mezzo a due diverse influenze atmosferiche: una corrente di aria fredda in discesa dalla Scandinavia e diretta verso i Balcani e una goccia fredda - ossia un centro di bassa pressione che può portare maltempo lampo e accumuli di pioggia fino a 90 millimetri all’ora - in arrivo dalla Spagna sud-orientale. Il loro incontro - prosegue - potrebbe dare vita a una situazione di forte instabilità atmosferica con il conseguente rischio di piogge intense e diffuse. Finora, l’anticiclone ad alta pressione proveniente dal Regno Unito ha protetto l’area centro-settentrionale della nostra penisola, ma l’eventuale formarsi di eventi meteo estremi dipenderà in gran parte da questo movimento a tenaglia”.

Eventi estremi? Difficili da prevedere

A un anno di distanza dai disastri dell’ottobre 2024, "non è ancora possibile stabilire se avremo eventi così estremi - conclude Nanni -. Sono scenari difficili da prevedere, ma in linea generale parliamo di due fenomeni che non dovrebbero coinvolgere in maniera predominante l’Emilia-Romagna”.