Previsioni meteo in Emilia Romagna: quando torna il caldo dopo i temporali

Bologna, 3 luglio 2024 – Dopo una nuova ondata di temporali, vento forte e grandine, per rivedere il bel tempo proprio in tutta la regione probabilmente dovremo aspettare l’inizio della prossima settimana, visto che domani, giovedì 4 luglio, rimane l’allerta gialla per temporali in Romagna.

Si tratta però di instabilità che dovrebbe riguardare le prime ore della notte, dove saranno possibili rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità e con possibili effetti e danni associati. Però già nella prima mattina il maltempo dovrebbe terminare.

Si farà largo poi l’alta pressione delle Azzorre, salvo “un po’ di variabilità che persisterà sulle aree appenniniche per qualche giorno”, spiega Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro.

Possibili temporali in Romagna giovedì 4 luglio (Allerta meteo di Arpae Emilia Romagna)

Quando torna il caldo

Ci si aspetta il ritorno dell’afa e del caldo a partire dall’8 luglio, quando “l’anticlone nord africano rinforzerà”. Il cielo potrebbe essere “lattiginoso per il ritorno della polvere sahariana in sospensione”. Buone le temperature, con “valori massimi di 4-6°C sopra le medie stagionali”. “Solo domenica 7 luglio avremo il temporaneo afflusso al Nord di aria più fresca e instabile, con effetti in Emilia ancora da verificare nei dettagli”, conclude Nanni.

Previsioni meteo giorno per giorno