Previsioni, il meteorologo: "L’estate può attendere. Ancora 10 giorni di tempo instabile"

Rimini, 16 maggio 2023 – “Dopo le criticità annunciate per domani (oggi per chi legge, ndr) e mercoledì, con piogge abbondanti e prolungate e accumuli fino a 100 millimetri di pioggia nei due giorni, a partire da giovedì ci sarà un miglioramento. Ma la situazione resterà instabile almeno sino a 24 - 25 maggio". È la previsione di Pier Luigi Randi, presidente nazionale Ampro, Associazione nazionale meteorologi professionisti.

La pioggia non dà tregua in questi giorni a Rimini

Dopodiché arriverà l’estate?

"Premesso che le previsioni a distanza di dieci giorni possono essere di tendenza, diciamo che si prevede l’arrivo di uno scenario migliore. Non entrerà però l’estate. Le temperature massima saranno intorno ai 25-26 gradi, cioè nella norma per l’ultima decade di maggio".

Al momento siamo sotto?

"Decisamente, ad oggi siamo arrivati intorno ai 20 gradi massima. Significa almeno 3 o 4 gradi sotto la media".

Da cosa dipende?

"Fondamentalmente dal fatto che il sole si sta facendo vedere ben poco".

Maggio per Rimini potrebbe entrare nel guinness dei primati quanto a precipitazioni?

"A Rimini, finora le piogge non sono state particolarmente abbondanti. Domenica a Rimini città sono caduti 10 millimetri di pioggia. Finora a maggio sempre nel capoluogo circa 60 millimetri, contro i 50 medi".

Il giorno più ‘bagnato’?

"Il 10 maggio sono caduti 25,8 millimetri di pioggia".

Per il ponte del 2 giugno, che a Rimini è già sold out come riempimento degli alberghi, cosa dobbiamo aspettarci?

"Le prospettive sono migliori nettamente rispetto alla situazione attuale. Mancano però ancora 15 giorni. Diciamo che è probabile si arrivi a una situazione più stabile".

Possiamo formulare una previsione per l’estate? Da tempo c’è chi parla di nuovi record per il caldo torrido...

"Anche qui possiamo tratteggiare degli scenari".

Li tracci.

"Sarà un’estate più calda del normale, anche se ormai siamo abituati a questo tipo di situazione".

Più calda ma non caldissima?

"Non sarà estrema quanto a temperature come l’estate scorsa, o quelle del 2017, 2015, 2003 e 2002".

Ma?

"Avremo temperature superiori alla norma, con qualche ondata di calore".

Quanto alle piogge?

"Ad oggi è prevista un po’ di instabilità, qualche temporale, ma complessivamente potremmo assestarci tra i 140 e i 160 millimetri di pioggia. Quindi nella media".

Ci saranno fenomeni estremi?

"Quelli purtroppo non li prevedi, se non con un giorno di anticipo per la ’zona’, poche ore di anticipo in maniera più localizzata".

La grandine si può prevedere?

"Stesso discorso. Un giorno prima per l’area, un’ora prima il dettaglio".

Esistono app a riguardo?

"Sì. Io faccio parte dello staff di pretemp.altervista.org che studia fenomeni estremi e grandine a scopo di ricerca. Un laboratorio che studia i temporali".