Previsioni meteo Emilia Romagna: torna il caldo nel weekend. Temperature a 30 gradi

Bologna, 30 agosto 2023 – Ultimi scampoli di maltempo (in particolare precipitazioni in Romagna e sulle coste venete) e poi tornerà il caldo. In questi giorni il ciclone Poppea ha portato in Emilia Romagna e nel resto d’Italia un notevole abbassamento delle temperature, oltre a nubifragi, allagamenti, frane, colate di fango e la neve sulle Alpi. Ma questo fenomeno è destinato ad esaurirsi nelle prossime ore, poiché sta arrivando un nuovo ciclo di alta pressione che riporterà le temperature ad alzarsi, il sole e il bel tempo. Già da giovedì e per il weekend le giornate dovrebbero tornare ad avere un carattere prettamente estivo.

“Il super caldo sembra definitivamente concludersi a causa del maltempo e del brusco abbassamento delle temperature che sta segnando questi ultimi giorni di agosto – spiega Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro -. Ma la fine dell'estate potrebbe non proprio coincidere climaticamente con il 31 agosto. Di fatto la tanto temuta burrasca di ferragosto che tradizionalmente 30-40 anni fa metteva a tacere irrimediabilmente la bella stagione, a seguito del riscaldamento del pianeta sembra abbia perso di consistenza. Per ogni decade si è spostata dapprima verso la fine di agosto, poi verso il 10 settembre, poi verso il 20 di settembre e così via. Insomma, non sarà sufficiente una forte perturbazione dai connotati prettamente autunnali come quella che stiamo vivendo per mettere in atto un cambio di scenario. Tanto è che la tendenza per il mese di settembre si aprirà con una situazione più stabile e un nuovo aumento del caldo. Le proiezioni ci confermano, come evoluzione al momento più probabile, la rimonta e il successivo consolidamento dell'alta pressione sul nostro Paese – dapprima dell'anticiclone delle Azzorre e poi afro mediterraneo – riesca nel primo weekend del nuovo mese (tra il 2 e il 3 settembre) a favorire condizioni meteo prevalentemente stabili e un ulteriore aumento delle temperature: potremo tornare a registrare punte massime di 30 gradi, e localmente anche al di sopra, con un clima dal sapore nuovamente estivo. Successivamente l’alta pressione dovrebbe continuare a dominare la scena meteo italiana, con prevalenza di sole e una ulteriore intensificazione del caldo. Anche se, quest'ultimo punto, necessita di ulteriori dettagli in seguito a nuovi aggiornamenti”.

Per domani, giovedì 31 agosto, non è prevista nessuna allerta meteo in Emilia Romagna (così come per oggi, mercoledì 30). Secondo gli esperti di Arpae nella giornata del 31 la giornata vedrà “nuvolosità irregolare per nubi stratificate alternata a schiarite; sviluppo di nubi cumuliformi lungo rilievi e pianure occidentali nelle ore pomeridiane con possibilità di deboli rovesci. Sereno o poco nuvoloso in serata e nottata”. Mentre “le temperature minime” avranno “valori compresi tra 14 e 17 gradi; le massime in aumento, comprese tra 25 e 27 gradi”.

Venerdì 1 settembre, invece, il tempo sarà “sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani lungo i rilievi. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime quasi stazionarie tra 26 e 28 gradi”.

Tempo stabile e soleggiato nel fine settimana. Sarà questa la tendenza nella nostra regione da sabato 2 a martedì 5 settembre grazie alla “rimonta di un campo di alta pressione, le temperature risaliranno gradualmente con valori massimi che si riporteranno ad inizio settimana intorno ai 30 gradi”.

"Talvolta le ondate di maltempo possono portare anche buone notizie – spiega ancora il tecnico meteorologo Nanni -. Così è accaduto al nostro più grande Fiume italiano che, dopo un lungo periodo di siccità, ha visto il proprio livello salire sotto la spinta di nuove piogge che hanno caratterizzato in maniera diffusa e talvolta anche intensa soprattutto le aree di nord-ovest del nostro Paese. Gli effetti dell'ultima perturbazione non solo ha provocato diverse criticità per frane, esondazioni e smottamenti ma, dall’altra parte, ha favorito un miglioramento delle condizioni idrometriche del Po in zona Ponte della Becca (Pavia). Non in maniera omogenea e vistosa, s'intende, ma quanto basta per far registrare a Piacenza un incremento del livello idrometrico di oltre due metri nelle ultime 48 ore passando da - 0,63 cm a + 1 metro e 90 centimetri. E una variazione della portata istantanea da pressapoco 250,8 m³/s agli attuali 1485,6 m³/s. Comunque, ancora sotto alla portata media (1540 m³/s) e ben lontano dalla prima soglia di attenzione posta a 5 metri che l'ultima volta in cui il Grande fiume lo raggiunse fu il lontano ottobre del 2020”.

