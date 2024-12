Le previsioni meteo per il Capodanno in Emilia Romagna: come inizia il 2025

Bologna, 30 dicembre 2024 – Non resta che scegliere tra i concertoni di Capodanno, il rogo del Vecchione a Bologna, l’incendio al Castello Estense di Ferrara o le tante iniziative in regione: la notte più festosa dell’anno è alle porte e il meteo in Emilia-Romagna sembra accoglierla nel modo giusto. Infatti, la presenza dell’alta pressione delle Azzorre che sta interessando l’Italia garantirà un’atmosfera stabile e in linea con le condizioni degli ultimi inverni.

La previsioni meteo in Emilia Romagna per il Capodanno: come sarà il tempo all'inizio del 2025

La notte di San Silvestro vedrà temperature stazionarie o in lieve flessione, comprese tra -2 e 3 gradi nei capoluoghi di provincia. Per le massime, gli esperti parlano di una possibile oscillazione tra i 5 e i 10 gradi. Le previsioni assicurano quindi condizioni piacevoli di giorno, con il sole. Il cielo dovrebbe essere sereno anche nella notte: un quadro perfetto per ammirare i fuochi d’artificio. Sono previste solo foschie e locali banchi di nebbia nelle aree di pianura che però si diraderanno nelle ore centrali della giornata.

Come sarà il tempo il primo gennaio?

Secondo le previsioni dell’Arpae il primo gennaio al mattino si prevede cielo sereno o poco nuvoloso, con foschie e nebbie in pianura e nelle valli durante le prime ore del mattino. Nel corso della giornata tendenza a graduale aumento della copertura nuvolosa. Temperature: minime comprese tra 0 e 3 gradi e massime comprese tra 6 e 9 gradi. Venti: deboli e variabili in pianura, moderati sud-occidentali sulle cime dei rilievi.

La tendenza dei primi giorni del 2025

Nei primi giorni dell’anno poi potrebbero esserci dei cambiamenti: i modelli meteorologici, in primis il centro Europeo presente a Bologna, prevedono che l’anticiclone delle Azzorre a partire dal 4 gennaio si innalzi fin verso il Circolo Polare Artico portando in poco tempo aria gelida nella penisola. Questa possibile irruzione gelida comporterebbe un forte abbassamento delle temperature e, scontrandosi con la condizione mite preesistente, potrebbe dare vita ad un ciclone potenzialmente carico di maltempo. Dato questo calo termico la neve tornerebbe a scendere a quote bassissime, se non fino in pianura, soprattutto nel periodo attorno alla befana.

