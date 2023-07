Previsioni meteo Emilia Romagna 5 luglio, nuova allerta gialla per forti temporali

Bologna, 4 luglio 2023 – Terzo giorno consecutivo di allerta gialla per temporali in Emilia Romagna. Le previsioni per domani, mercoledì 5 luglio, segnalano ancora la presenza di forti temporali su quasi tutta la regione, ad eccezione della montagna e dell’alta collina romagnola.

Dopo le intense piogge della notte, che si sono abbattute soprattutto nel Ravennate, a Ferrara e nel Bolognese, le precipitazioni caratterizzeranno anche la giornata di domani.

Previsioni che hanno portato Arpae, di concerto con la Protezione civile regionale, a diramare il nuovo bollettino con l'allerta di colore giallo valida per tutta la giornata di domani.

“Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su zone di pianura e fascia appenninica centro-occidentale", si legge nel comunicato.

Le previsioni meteo regionali, inoltre, non escludono venti forti, tra i 50 e i 61 Km/h, provenienti da nord con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sulle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.

Raffiche di vento che questa notte hanno raggiunto nel Ravennate, nel Ferrarese e nel Cesenate punte che hanno superato gli 80 km/h. In particolare i valori maggiori sono stati registrati a Cocomaro di Cona(FE) con ben 87 km/h, a Gatteo a Mare (FC) 82 km/h e 79km/h a Bellaria.

Instabilità che durerà fino a giovedì, ma già da venerdì sull’Emilia Romagna tornerà il sole e il caldo, con temperature sopra la media stagionale, grazie all’arrivo dell’anticiclone africano.