Previsioni meteo in Emilia Romagna: l’Epifania porta il maltempo

Bologna, 4 gennaio 2024 – Sta arrivando l’Epifania che ‘tutte le feste si porta via’, ma che si porterà via anche l’alta pressione. Le belle giornate di queste vacanze natalizie infatti hanno le ore contate, “sotto la spinta di correnti sud-occidentali che precedono l’arrivo di una fase meteorologica ben più dinamica rispetto a quella attuale.

Due fronti atlantici faranno da cavallo di battaglia verso un cambiamento del tempo che si preannuncia essere più avvertibile nel corso dell’Epifania”, fa sapere Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro.

Non ci sarà una vera e propria rivoluzione però. A differenza del maltempo che toccherà il nord Italia, le previsioni di Arpa Emilia-Romagna riportano un calo di temperature soprattutto tra sabato e domenica, ma le condizioni saranno per lo più stabili e il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, potrebbe esserci un rialzo della colonnina di mercurio con un cielo però completamente coperto e grigio. Vediamo nel dettaglio.

Neve sull’Appennino romagnolo

Ieri una prima perturbazione ha lasciato “accumuli discreti di neve sulla Romagna, con punte di oltre 40mm sull'Appennino Romagnolo occidentale e qualche centimetro oltre i 1000/1200metri”, fa sapere il canale Meteoroby.

Bassa pressione: quando

"Sabato 4 (quindi oggi, ndr) il maltempo si prenderà una breve pausa e, mentre le condizioni torneranno temporaneamente stabili ma sicuramente favorevoli a formazioni nebbiose in pianura, la seconda perturbazione sarà già in agguato”, continua Nanni. “A pilotare questo nuovo peggioramento sarà una vasta e profonda area di bassa pressione che entro l’Epifania avanzerà verso il Mediterraneo: portando una graduale intensificazione dei fenomeni tra lunedì 6 e martedì 7 sulle aree occidentali del Paese. Mentre meno coinvolte risulteranno Emilia orientale e Romagna”.

La tendenza dei prossimi giorni

“In definitiva, da domenica a martedì, avremo a che fare con cieli per lo più nuvolosi, dove sarà probabile anche la formazione di nebbie su buona parte delle pianure”, continua Nanni. “Tuttavia non sono escluse deboli piogge o pioviggini su Appennino occidentale. Nel corso di mercoledì 8, potremmo dover fare i conti con precipitazioni più diffuse e, forse, qualche fiocco in abbassamento fino a 3-400 metri di quota sulle aree emiliane più occidentali, al netto di una diminuzione più marcata delle temperature”.